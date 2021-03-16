У Сумах чоловіки незвичним способом хотіли викрасти телевізор із готелю (відео)

Затримали зловмисників завдяки небайдужим очевидцям

Постояльці одного з готелів у Сумах придумали незвичайний і досить зухвалий спосіб крадіжки телевізора зі свого номера. Відповідне відео опублікувала патрульна поліція.

На ньому видно, як один із чоловіків виліз із вікна номера, щоби за допомогою мотузки спустити вкрадений телевізор спільнику, який стоїть внизу.

Затримали зловмисників завдяки небайдужим очевидцям, які знешкодили їх і утримували до приїзду правоохоронців.

Вартові порядку, прибувши на місце події, затримали громадян та викликали слідчо-оперативну групу. Надалі чоловіків доправили до Сумського районного управління поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Нагадаємо, в Одесі грабіжники намагалися винести сейф з грошима з приміщення ринку.

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які на одеському промтоварному ринку спробували винести сейф з великою сумою. Злочинцями виявилися троє місцевих жителів 20, 23-х і 24-х років, один з яких раніше працював у господаря обкраденого приміщення комірником.

Охоронці ринку спільно з поліцейськими, які відпрацьовували там оперативну інформацію, затримали правопорушників.