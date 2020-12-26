У світі вже понад 80 млн випадків Covid-19

Найбільше випадків за час пандемії в США – 18,8 мільйона

Абсолютні рекордсмени – США та Індія

Майже 29 мільйонів випадків зараження коронавірусом зареєстровано у Індії та США. Ці дві країни займають перші місця в дослідженні поширеності захворювання, проведеного університетом Джона Хопкінса.

Всього у світі зафіксовано вже понад 80 млн випадків зараження.

Найбільше випадків за час пандемії в США – 18,8 мільйона, на другому місці Індія – 10,2 мільйона, на третьому Бразилія – майже 7,5 мільйона випадків.

Більше мільйона випадків зараження у світі мають 18 країн. Серед них і Україна з 1,05 мільйона випадків.

Також від коронавірусу в світі померли 1,75 мільйона чоловік.

На ранок 26 грудня виявлено ще 7 709 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали понад 5 000 пацієнтів.

Коронавірус в Україні

Всього 1012167

Одужали 646772

Хворіють 347814

Померли 17581

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Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов пояснив зменшення кількості інфікованих у країні тим, що громадяни стали менше вдаватися до тестування.