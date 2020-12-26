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    Новини

    У світі вже понад 80 млн випадків Covid-19

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Найбільше випадків за час пандемії в США &ndash; 18,8 мільйона</p> - У світі вже понад 80 млн випадків Covid-19

    Найбільше випадків за час пандемії в США – 18,8 мільйона

    Фото: ЕРА

    Абсолютні рекордсмени – США та Індія

    Майже 29 мільйонів випадків зараження коронавірусом зареєстровано у Індії та США. Ці дві країни займають перші місця в дослідженні поширеності захворювання, проведеного університетом Джона Хопкінса.

    Всього у світі зафіксовано вже понад 80 млн випадків зараження.

    Найбільше випадків за час пандемії в США – 18,8 мільйона, на другому місці Індія – 10,2 мільйона, на третьому Бразилія – майже 7,5 мільйона випадків.

    Більше мільйона випадків зараження у світі мають 18 країн. Серед них і Україна з 1,05 мільйона випадків.

    Також від коронавірусу в світі померли 1,75 мільйона чоловік.

    На ранок 26 грудня виявлено ще 7 709 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали понад 5 000 пацієнтів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1012167
    • Одужали
      646772
    • Хворіють
      347814
    • Померли
      17581

    Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов пояснив зменшення кількості інфікованих у країні тим, що громадяни стали менше вдаватися до тестування.

    Теги: США міністр Індія Бразилія Україна Максим Степанов коронавірус
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