У світі вже понад 80 млн випадків Covid-19
Найбільше випадків за час пандемії в США – 18,8 мільйона
Абсолютні рекордсмени – США та Індія
Майже 29 мільйонів випадків зараження коронавірусом зареєстровано у Індії та США. Ці дві країни займають перші місця в дослідженні поширеності захворювання, проведеного університетом Джона Хопкінса.
Всього у світі зафіксовано вже понад 80 млн випадків зараження.
Найбільше випадків за час пандемії в США – 18,8 мільйона, на другому місці Індія – 10,2 мільйона, на третьому Бразилія – майже 7,5 мільйона випадків.
Більше мільйона випадків зараження у світі мають 18 країн. Серед них і Україна з 1,05 мільйона випадків.
Також від коронавірусу в світі померли 1,75 мільйона чоловік.
На ранок 26 грудня виявлено ще 7 709 нових випадків коронавірусу в Україні. При цьому одужали понад 5 000 пацієнтів.
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Всього1012167
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Одужали646772
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Хворіють347814
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Померли17581
Як повідомлялося раніше, міністр охорони здоровʼя України Максим Степанов пояснив зменшення кількості інфікованих у країні тим, що громадяни стали менше вдаватися до тестування.