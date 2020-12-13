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    Пандемія коронавірусу

    На планеті вже понад 71 млн заражень Covid-19

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    Фото з відкритих джерел - На планеті вже понад 71 млн заражень Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Лідером за поширенням коронавірусу залишаються США

    Кількість виявлених заражень коронавірусною інфекцією Covid-19 в світі на ранок 13 грудня досягла 71 млн 698 тис 43 випадків. Також за даними американського університету Джонса Гопкінса, на планеті кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 604 тис 928 чоловік, одужали понад 46,8 млн.

    До числа країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 входять США, Індія та Бразилія.

    Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 16 млн 58 тис. 853 інфікованих COVID-19, зафіксовано 297 тис. 801 летальний результат, вилікувалися понад 6,2 млн.

    Друге місце посідає Індія, де кількість заражених зросла за минулу добу до 9 млн 857 тис. 29, кількість померлих - до 143 тис. 19, одужали понад 9,35 млн.

    Третя позиція в світі за кількістю інфікованих - у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 6 млн 880 тис. 127 хворих, померли 181 тис.123 хворих, вилікувалися понад 6 млн осіб.

    За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 206,8. У США на 1 млн жителів померли 919 осіб, Індії - 103, Бразилії - 849.

    Як повідомлялося раніше, на початок місяця кількість виявлених заражень коронавірусною інфекцією Covid-19 в світі досягла 62,7 млн

    Теги: США Індія Бразилія коронавірус
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