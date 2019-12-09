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    У світовому рейтингу продажу зброї Україна піднялась на 10 сходинок

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    У світовому рейтингу продажу зброї Україна піднялась на 10 сходинок

    Минулого року обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% порівняно із 2017 роком

    Державний концерн «Укроборонпром» зайняв 71 місце за продажами зброї у світі у 2018 році, минулорічний результат - 81 місце. 

    Про це йдеться в опублікованому рейтингу Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) провідних продавців зброї.

    «Один із пріоритетів «Укроборонпрому» – експорт. Ми активно працюємо над підвищенням якості нашої продукції, укладанню нових контрактів та їх вчасному виконанні», – наголосив генеральний директор «Укроборонпром»  Айварас Абромавичус.

    У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% порівняно із 2017 роком.

    Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» розпочав реформу спецекспортерів  та самої функції продажів, яка триватиме до 2 років. 

    До слова, раніше СБУ надало допуск до держтаємниці гендиректору «Укроборонпрому» Абромавичусу

    Як повідомлялось, Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором «Укроборонпрому» наприкінці серпня.

    До слова, «Укроборонпром» має намір збільшити експорт у п’ять разів.

    У грудня 2014 президент Петро Порошенко надав громадянство Абромавичусу, щоб він зміг зайняти посаду міністра економічного розвитку і торгівлі.

    Він пропрацював міністром до призначення уряду Володимира Гройсмана в квітні 2016 року.

    Згідно із законодавством, Абромавичус взяв на себе зобов'язання відмовитися від литовського громадянства протягом двох років

    зброя експорт Айварас Абромавичус Україна Укроборонпром
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