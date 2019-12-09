У світовому рейтингу продажу зброї Україна піднялась на 10 сходинок



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Минулого року обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% порівняно із 2017 роком

Державний концерн «Укроборонпром» зайняв 71 місце за продажами зброї у світі у 2018 році, минулорічний результат - 81 місце.

Про це йдеться в опублікованому рейтингу Стокгольмського інституту проблем миру (SIPRI) провідних продавців зброї.

«Один із пріоритетів «Укроборонпрому» – експорт. Ми активно працюємо над підвищенням якості нашої продукції, укладанню нових контрактів та їх вчасному виконанні», – наголосив генеральний директор «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

У 2018 році обсяги продажу озброєнь у світі зросли на 4,6% порівняно із 2017 роком.

Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» розпочав реформу спецекспортерів та самої функції продажів, яка триватиме до 2 років.

До слова, раніше СБУ надало допуск до держтаємниці гендиректору «Укроборонпрому» Абромавичусу.

Як повідомлялось, Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором «Укроборонпрому» наприкінці серпня.

До слова, «Укроборонпром» має намір збільшити експорт у п’ять разів.

У грудня 2014 президент Петро Порошенко надав громадянство Абромавичусу, щоб він зміг зайняти посаду міністра економічного розвитку і торгівлі.

Він пропрацював міністром до призначення уряду Володимира Гройсмана в квітні 2016 року.

Згідно із законодавством, Абромавичус взяв на себе зобов'язання відмовитися від литовського громадянства протягом двох років