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    У Тунісі призначено дострокові вибори через смерть президента

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    У Тунісі призначено дострокові вибори через смерть президента

    Виконуючим обов’язки президента став спікер парламенту Мухаммед ан-Насер

    Виборча комісія Тунісу прийняла рішення про проведення 15 вересня дострокових виборів президента через смерть попереднього глави держави Біжи Каїда ас-Себсі.

    Про це повідомляє Sky News Arabia.

    Спочатку вибори планувалося провести 17 листопада. Виконуючим обов’язки президента став спікер парламенту Мухаммед ан-Насер.

    Нагадаємо, в середу, 25 липня, після тривалої хвороби помер президент країни Беджі Каїди Ес-Себсі.

    Ес-Себсі займав посаду глави держави з 2014 року, а до цього був прем'єр-міністром.

    Раніше політолог Аслан Рубан з посиланням на джерела у спецслужбах повідомляв про смерть президента Туркменистану. Зазначалося, що Бердимухамедов помер під час відпустки, у яку пішов 15 липня.

    У свою чергу представник посольства Туркменістану в Росії категорично спростував чутки про смерть президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

    Пізніше Рубан заявив, що інформація про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова не підтвердилася і вибачився.

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