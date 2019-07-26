У Тунісі призначено дострокові вибори через смерть президента



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Виконуючим обов’язки президента став спікер парламенту Мухаммед ан-Насер

Виборча комісія Тунісу прийняла рішення про проведення 15 вересня дострокових виборів президента через смерть попереднього глави держави Біжи Каїда ас-Себсі.

Про це повідомляє Sky News Arabia.

Спочатку вибори планувалося провести 17 листопада. Виконуючим обов’язки президента став спікер парламенту Мухаммед ан-Насер.

Нагадаємо, в середу, 25 липня, після тривалої хвороби помер президент країни Беджі Каїди Ес-Себсі.

Ес-Себсі займав посаду глави держави з 2014 року, а до цього був прем'єр-міністром.

Раніше політолог Аслан Рубан з посиланням на джерела у спецслужбах повідомляв про смерть президента Туркменистану. Зазначалося, що Бердимухамедов помер під час відпустки, у яку пішов 15 липня.

У свою чергу представник посольства Туркменістану в Росії категорично спростував чутки про смерть президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

Пізніше Рубан заявив, що інформація про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова не підтвердилася і вибачився.