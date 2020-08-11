Правоохоронці вилучили у мешканця Київщини наркотики на 5 млн грн (фото)



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Правоохоронці вилучили близько 1 кг кокаїну, 400 таблеток екстазі, 0,3 кг ЛСД, 0,5 кг марихуани та гашишу Фото: Прокуратура Києва

Чоловік збував наркотики через інтернет

Столичні правоохоронці затримали мешканця Київської області за підозрою в організації системного збуту наркотичних речовин через інтернет та їх незаконному зберіганні в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, в межах реалізації матеріалів кримінального провадження під час огляду автомобіля «Інфініті», яким керував затриманий, та за місцем його проживання правоохоронці вилучили близько 1 кг наркотичного засобу кокаїн, 400 таблеток екстазі, 0,3 кг псилоцибінових грибів (ЛСД), 0,5 кг марихуани та гашишу.

Також були виявлені прилади для упаковки та герметизації наркотичних речовин, ваги, пакети, нотатки про кількість збутих наркотиків, гаджети, за допомогою яких здійснювався продаж заборонених речовин через інтернет-магазин, а також інші докази системного збуту наркотичних засобів.

Вилучені під час обшуків речовини направлені на експертизу. Їх роздрібна вартість становить близько 5 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 307 КК України.

Тривають заходи, направлені на встановлення всіх учасників схеми постачання та збуту наркотиків.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві Служба безпеки України заблокувала контрабанду важких наркотиків і психотропів з Європи та затримала організатора наркотрафіка.