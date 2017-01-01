У виборах президента Чехії візьмуть участь дев'ять кандидатів

Вибори президента Чехії заплановані на 12-13 січня 2018 року

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що для участі у виборах президента Чехії зареєструвалися дев’ять кандадатів. Згідно з повідомленням, на посаду президента претендують, зокрема, чинний президент Мілош Земан, колишній прем’єр-міністр Мірек Тополанек, колишній голова Академії наук Чехії, професор фізичної хімії Їржі



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Чинний президент Чехії Мілош Земан

Вибори президента Чехії заплановані на 12-13 січня 2018 року

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило, що для участі у виборах президента Чехії зареєструвалися дев’ять кандадатів.

Згідно з повідомленням, на посаду президента претендують, зокрема, чинний президент Мілош Земан, колишній прем’єр-міністр Мірек Тополанек, колишній голова Академії наук Чехії, професор фізичної хімії Їржі Драгош, бізнесмен і міліардер Міхал Горачек, дипломат і політик Павел Фішер. Жінок серед кандидатів на посаду президента Чехії немає.

Серед кандидатів є також колишній керівник Škoda Auto Вратіслав Кулганек, який разом із Земаном потрапляють у категорію найстарших за віком (73 роки), а також – наймолодший претендент на президентське крісло – лікар Марек Гілшер, якому 41 рік.

За законодавством, президентом Чеської Республіки може бути обраний громадянин, якому на день виборів виповнилося 40 років. Президент обирається в прямих виборах терміном на п’ять років.

Вибори президента Чехії заплановані на 12-13 січня 2018 року.

Нагадаємо, що під час виступу в Страсбурзі 10 жовтня президент Чехії запропонував заплатити Україні та узаконити анексію Криму. Він також заявив, що настав час зняти санкції з РФ.

Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка підкреслив, що заява Земана щодо Криму суперечить зовнішній політиці чеського уряду.

Міністерство закордонних справ України назвало відвертим цинізмом заяву президента Чехії під час виступу на сесії ПАРЄ.

Порошенко також розкритикував заяву президент Чехії Мілоша Земана, який під час виступу на сесії ПАРЄ назвав анексію Криму «завершеною справою» і запропонував заплатити Україні та узаконити анексію півострова.

Напередодні візиту до РФ Земан заявив, що у Європі є чимало політиків, які вважають анексію Криму «завершеною справою», але їм не вистачає мужності визнати це відкрито.