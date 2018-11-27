У Вільнюсі протестують проти агресії Росії у Керченській протоці



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«Ми самі знаємо, що означає російська агресія, тому хочемо висловити підтримку Україні та голосно заявити, що так діяти не можна», - сказала журналістам голова Вільнюського відділу Ліги молодих консерваторів Емілє Балодіте

Близько 15 молодих людей з прапорами України та НАТО скандували гасло, присвячене українським героям

Біля посольства Росії у Вільнюсі пройшли акції протесту проти дій російських прикордонників щодо українських кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє Delfi.

«У сквері Бориса Нємцова, біля посольства Росії у Вільнюсі, пройшли акції протесту проти дій російських прикордонників у Керченській протоці», - йдеться у повідомленні.

Один із протестів організувала Ліга молодих консерваторів, близько 15 молодих людей з прапорами України та НАТО скандували гасло, присвячене українським героям.

«Ми самі знаємо, що означає російська агресія, тому хочемо висловити підтримку Україні та голосно заявити, що так діяти не можна», - сказала журналістам голова Вільнюського відділу Ліги молодих консерваторів Емілє Балодіте.

Учасники протесту також тримали плакати з написами «Ні Путіну» і «Стоп політиці Кремля».

Як повідомлялося, захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.