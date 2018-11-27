  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вільнюсі протестують проти агресії Росії у Керченській протоці

    • Розсилка
    &laquo;Ми самі знаємо, що означає російська агресія, тому хочемо висловити підтримку Україні та голосно заявити, що так діяти не можна&raquo;, - сказала журналістам голова Вільнюського відділу Ліги молодих консерваторів Емілє Балодіте - У Вільнюсі протестують проти агресії Росії у Керченській протоці
    «Ми самі знаємо, що означає російська агресія, тому хочемо висловити підтримку Україні та голосно заявити, що так діяти не можна», - сказала журналістам голова Вільнюського відділу Ліги молодих консерваторів Емілє Балодіте

    Близько 15 молодих людей з прапорами України та НАТО скандували гасло, присвячене українським героям

    Біля посольства Росії у Вільнюсі пройшли акції протесту проти дій російських прикордонників щодо українських кораблів у Керченській протоці. Про це повідомляє Delfi.

    «У сквері Бориса Нємцова, біля посольства Росії у Вільнюсі, пройшли акції протесту проти дій російських прикордонників у Керченській протоці», - йдеться у повідомленні.

    Один із протестів організувала Ліга молодих консерваторів, близько 15 молодих людей з прапорами України та НАТО скандували гасло, присвячене українським героям.

    «Ми самі знаємо, що означає російська агресія, тому хочемо висловити підтримку Україні та голосно заявити, що так діяти не можна», - сказала журналістам голова Вільнюського відділу Ліги молодих консерваторів Емілє Балодіте.

    Учасники протесту також тримали плакати з написами «Ні Путіну» і «Стоп політиці Кремля».

    Як повідомлялося, захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

    ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Читайте також
    Росія ЗМІ НАТО депутати агресія Керченська переправа Литва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ