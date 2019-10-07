У Ладижині сталася ДТП, у якій постраждала 13-річна пасажирка мопеда



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Поліція встановлює обставини аварії

6 жовтня поблизу м.Ладижин сталась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала 13-річна пасажирка мопеда.

Аварія сталась близько 16.30 години. Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що за кермом мопеда «Вайпер» перебував 21 - річний житель с. Харпачка. Рухаючись в напрямку Ладижинської ТЕС, водій не впорався з керуванням транспортного засобу та допустив зіткнення з бетонним стовпчиком.

У результаті аварії постраждала неповнолітня пасажирка мопеду. Дівчину з травмою голови госпіталізовано до дитячого відділення районної лікарні.

Обставини аварії з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.