У Запоріжжі бездомні собаки загризли жінку

Постраждала померла після нападу, а собаку забрали зоозахисники

У Запоріжжі 2 серпня собака перегризла жінці артерію. Постраждала померла від втрати крові. Тварину ж взяли до себе зоозахисники, бо побоюються, що пса вб'ють. Про це повідомляє місцеве видання «Zабор».

Як розповідають очевидці, 64-річна жінка вигулювала свого собаку і раптом на тварину напали бездомні пси. Вона попросила чоловіка, який їх підгодовував, втрутитися. Однак він проігнорував прохання. Одна з собак перегризла артерію жінці, і від великої втрати крові постраждала померла.

У приватній зооклініці «Дай лапу друг» повідомили, що вони взяли собаку під свій захист і нікому не дадуть його вбити. У соцмережах з’явилося багато заяв запорожців із приводу того, що собаку потрібно вбити.

Скріншот допису зоозахисників

Зоозахисники звинуватили загиблу жінку в тому, що вона провокувала конфлікти з безпритульними собаками.

Нагадаємо, житель Балаклеї, що на Черкащині, Олексій Панасенко щодня возить у колясці мотоцикла чи в багажнику автівки на прогулянки своїх п'ятьох собак.

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