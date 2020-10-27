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    У Зеленського розповіли про причини водної кризи в Криму

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    У Кремлі заявили, що&nbsp;Україна сама виключила переговори з РФ&nbsp;щодо забезпечення окупованого Криму водою - У Зеленського розповіли про причини водної кризи в Криму
    У Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою

    Причиною тому, зокрема, є заміщення населення на півострові

    У представництві президента України в Криму пояснили, чому окупований півострів зіштовхнувся з водною кризою. Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

    За її словами, причиною водної кризи є заміщення населення на півострові, зокрема, через завезення додаткового населення, а також військові бази, які витрачають велику кількість води.

    У представництві президента наполягають, що відновлення водопостачання не можливе до деокупації півострову. Відповідальність за цивільне населення сьогодні лежить на державі-окупанту.

    «У неї (Росії, – ред.) було шість з половиною років на ці проблемні питання», – сказала вона.

    Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Україна сама виключила переговори з РФ щодо забезпечення окупованого Криму водою.

    Крім того, окупанти примусово виселяють з Криму 600 українців.

    Як повідомлялося 15 вересня, уряд погодився подавати воду до Криму. За єдиної умови.

    Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.

    Крим військові Україна водопостачання населення
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