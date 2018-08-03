Третього підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Олешка взяли під варту



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Фото: Громадське Підозрюваний у вбивстві Віталія Олешка Олександр Обухов на суді 3 серпня, 2018

Підозрюваний сказав, що не має стосунку до злочину, адже він просто підробляв перевізником

Бердянський суд арештував на два місяці Олександра Обухова — третього підозрюваного у вбивстві учасника бойових дій Віталія Олешка.

Обухов є уродженцем Дніпра, там і мешкав. За інформацією слідства, він приїхав до Бердянська на автомобілі «Мазда-6» разом з іншими підозрюваними, де вони за попередньою змовою діяли за розподіленими ролями.

Саме Олександр Обухов, за відомостями слідства, перебував за кермом «Мазда-6», в котру після вбивства Віталія Олешка пересіли два інших підозрюваних — Артем Матюшин та Микола Ломака, і де знаходився четвертий підозрюваний Максим Владимиренков. Чоловіки вирушили до Дніпра. В такому складі їх і затримали у Василівці.

Слідчий та прокурор наголошували на ризиках втечі, впливу на свідків, продовження злочинної діяльності.

Сам підозрюваний сказав, що не має стосунку до злочину, адже він просто підробляв перевізником.

За його словами, ті особи, котрі вчинили злочин, заправили його авто «Мазда-6» та поїхали до Бердянська на відпочинок. Але про їхні злочинні наміри він, як стверджує, не знав.

Захист Обухова заперечував щодо задоволення клопотання про арешт, наголошуючи, що провину підзахисного не доведено і він не знав про злочинні наміри інших підозрюваних.

Олександру Обухову інкримінують умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Сьогодні суд обиратиме міру запобіжного заходу ще одному підозрюваному у вбивстві Віталія Олешка. Раніше суд вже заарештував двох — Артема Матюшина та Миколу Ломаку.

Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. Чотирьом вже повідомлено про підозру.

Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.