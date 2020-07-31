Учасником «мінських» перемовин може стати 87-річний експрем'єр Фокін
Наразі з Вітольдом Фокіним ведуться переговори
Учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України, 87-річний Вітольд Фокін. Зараз з ним ведуться переговори.
Про це повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі каналу «Україна 24».
«Мені відомо, що ведуться переговори з людиною, який відомий в Україні - Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років в шахті. І ми хотіли б мати в групі людини, якого знає Донбас, щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть», - заявив він.
При цьому він додав, що учасники української делегації планують зібратися 3 серпня.
З 1993 року науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин, президент Міжнародного фонду гуманітарних і економічних зв'язків України з Російською Федерацією, член Вищої економічної Ради при президенті України (1997—2001). З 1999 року президент Луганського земляцтва у Києві (зараз — почесний президент).
Раніше 86-річний Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Кучми, який вирішив залишити цю роботу через поважний вік.
30 липня Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі
Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.
Між іншим, Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси щодо Донбасу.