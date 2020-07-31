Учасником «мінських» перемовин може стати 87-річний експрем'єр Фокін



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Вітольду Фокіну у жовтні виповниться 88 років

Наразі з Вітольдом Фокіним ведуться переговори

Учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України, 87-річний Вітольд Фокін. Зараз з ним ведуться переговори.

Про це повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі каналу «Україна 24».

«Мені відомо, що ведуться переговори з людиною, який відомий в Україні - Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років в шахті. І ми хотіли б мати в групі людини, якого знає Донбас, щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть», - заявив він.

При цьому він додав, що учасники української делегації планують зібратися 3 серпня.

Фокін Вітольд Павлович ( 25 жовтня 1932, село Новомиколаївка, Дніпропетровська область ) — український радянський державний діяч,

Прем'єр-міністр України (23 жовтня 1990 — 1 жовтня 1992).

Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань. Народний депутат України 1-го скликання (у 1991—1994 роках).

Член Ревізійної комісії КПУ в 1976—1981 роках.

Член ЦК КПУ в 1981—1991 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання (у 1988—1989 роках).

Народний депутат СРСР у 1989—1991 роках.

З 1993 року науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин, президент Міжнародного фонду гуманітарних і економічних зв'язків України з Російською Федерацією, член Вищої економічної Ради при президенті України (1997—2001). З 1999 року президент Луганського земляцтва у Києві (зараз — почесний президент).

Раніше 86-річний Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Кучми, який вирішив залишити цю роботу через поважний вік.

30 липня Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі

Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі.

Між іншим, Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси щодо Донбасу.