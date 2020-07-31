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    Учасником «мінських» перемовин може стати 87-річний експрем'єр Фокін

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    Вітольду Фокіну у жовтні виповниться 88 років&nbsp; - Учасником «мінських» перемовин може стати 87-річний експрем'єр Фокін
    Вітольду Фокіну у жовтні виповниться 88 років 

    Наразі з Вітольдом Фокіним ведуться переговори

    Учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України, 87-річний Вітольд Фокін. Зараз з ним ведуться переговори.

    Про це повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі каналу «Україна 24».

    «Мені відомо, що ведуться переговори з людиною, який відомий в Україні - Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років в шахті. І ми хотіли б мати в групі людини, якого знає Донбас, щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть», - заявив він.

    При цьому він додав, що учасники української делегації планують зібратися 3 серпня.

    Фокін Вітольд Павлович (народився 25 жовтня 1932, село Новомиколаївка, Дніпропетровська область ) — український радянський державний діяч,
    Прем'єр-міністр України (23 жовтня 1990 — 1 жовтня 1992).
    Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань. Народний депутат України 1-го скликання (у 1991—1994 роках).
    Член Ревізійної комісії КПУ в 1976—1981 роках.
    Член ЦК КПУ в 1981—1991 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання (у 1988—1989 роках). 
    Народний депутат СРСР у 1989—1991 роках.

    З 1993 року науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин, президент Міжнародного фонду гуманітарних і економічних зв'язків України з Російською Федерацією, член Вищої економічної Ради при президенті України (1997—2001). З 1999 року президент Луганського земляцтва у Києві (зараз — почесний президент).

    Раніше 86-річний Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість 82-річного Кучми, який вирішив залишити цю роботу через поважний вік.

    30 липня Зеленський призначив Кравчука главою делегації у Тристоронній групі

    Напередодні Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі

    Між іншим, Кравчук заявив, що готовий йти на компроміси щодо Донбасу.

    Донбас депутат Мінські угоди Леонід Кравчук Україна СРСР
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