Угорщина хоче висунути Москаля на державну нагороду



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Фото: moskal.in.ua

Кандидатуру Геннадія Москаля висунули на державну нагороду Угорщини за його діяльність в інтересах розвитку відносин між двома країнами і збереження прав закарпатської угорської громади

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту в Берегово заявив, що хоче висунути на нагороду колишнього голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою МЗС Угорщини.

«Міністр також оголосив, що висунув кандидатуру колишнього губернатора Закарпаття Геннадія Москаля на державну нагороду Угорщини за його діяльність в інтересах розвитку відносин між двома країнами і збереження прав закарпатської угорської громади», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 23 квітня Геннадій Москаль подав п’ятому президенту України Петру Порошенко заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.

Як повідомлялось, 6 липня Зеленський призначив нового очільника Закарпатської обласної держадміністрації. Губернатором Закарпаття став Ігор Бондаренко - успішний підприємець із Мукачева, власник та засновник мережі кондитерських з однойменним брендом