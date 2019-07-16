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    Угорщина хоче висунути Москаля на державну нагороду

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    Угорщина хоче висунути Москаля на державну нагороду
    Фото: moskal.in.ua

    Кандидатуру Геннадія Москаля висунули на державну нагороду Угорщини за його діяльність в інтересах розвитку відносин між двома країнами і збереження прав закарпатської угорської громади

    Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту в Берегово заявив, що хоче висунути на нагороду колишнього голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Про це йдеться в заяві, опублікованій пресслужбою МЗС Угорщини.

    «Міністр також оголосив, що висунув кандидатуру колишнього губернатора Закарпаття Геннадія Москаля на державну нагороду Угорщини за його діяльність в інтересах розвитку відносин між двома країнами і збереження прав закарпатської угорської громади», - йдеться в заяві.

    Нагадаємо, 23 квітня Геннадій Москаль подав п’ятому президенту України Петру Порошенко заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.

    Як повідомлялось, 6 липня Зеленський призначив нового очільника Закарпатської обласної держадміністрації. Губернатором Закарпаття став Ігор Бондаренко - успішний підприємець із Мукачева, власник та засновник мережі кондитерських з однойменним брендом

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    МЗС міністр Геннадій Москаль Закарпаття Угорщина
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