Угорщина веде перемовини з Росією щодо вакцини від Covid-19

Наразі йдуть переговори між угорським виробником та Міністерством охорони здоров'я Росії та Російським фондом прямих інвестицій

Угорщина та Російська Федерація ведуть переговори про виробництво вакцини проти нового коронавірусу. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, переговори були «особливо конструктивні і позитивні».

«Рівень безпеки угорської компанії є адекватним, тому початок і потужність можливого виробництва в Угорщині залежать від конкретних дослідницьких і виробничих параметрів», – вважає міністр.

Нагадаємо, у понеділок Сіярто отримав негативний результат тесту перед від'їздом з Угорщини, його тест був негативний і в Камбоджі. У вівторок він відвідав Гун Сена і провів окремі зустрічі з міністром закордонних справ Прак Сохонном та міністрами торгівлі та сільського господарства.

Того ж дня Сіярто відправився до Бангкока (Таїланд), де після прибуття отримав позитивний результат тесту. Він був поміщений у карантин перед від'їздом до Угорщини, і всі його зустрічі в Бангкоку були скасовані.

Через це, уряд Камбоджі пішов на самоізоляцію.

Нагадаємо, що в Угорщині вводять комендантську годину через коронавірус.

Крім того, Португалія заборонила поїздки всередині країни та встановила поліцейські КПП.

До слова, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.