Глава МЗС Німеччини пояснила зупинку сертифікації «Північного потоку-2»

Міністерка зазначила, що наразі сертифікацію газопроводу призупинено через його неповну відповідність європейському законодавству

Німеччина призупинила сертифікацію російського газопроводу «Північний потік-2» через те, що він «наразі не повністю відповідає» праву Європейського Союзу. Таку заяву під час пресконференції, яку транслював німецький телеканал Phoenix, зробила глава дипломатичного відомства Німеччини Анналена Бербок.

Міністерка також пригрозила, що Захід «вживе відповідних заходів» щодо «Північного потоку-2» у тому випадку, якщо Росія вдасться до ескалації військової агресії проти України.

Раніше представник міністерства економіки Німеччини Сюзанна Унград не змогла відповісти на питання щодо точних термінів запуску газопроводу. «Дозвіл на експлуатацію вже отримано. Йдеться про сертифікацію. За це відповідає Федеральне мережеве агентство [ФРН]», - заявила Унград.

Нагадаємо, раніше очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Міністерство оборони Німеччини називає «Північний поток-2» виключно економічним проєктом. Німецькі чиновники закликали не змішувати російський газопровід із конфліктом між Україною та РФ.

Раніше віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

Нагадаємо, наприкінці минулого року оператор ГТС України звернувся до міністерства економіки та охорони Німеччини із проханням змінити рішення щодо сертифікації оператора газопроводу «Північний потік-2».

Зазначимо, 17 грудня почалося заповнення другої нитки «Північного потоку-2» газом. Про заповнення газом першої нитки «Північного потоку-2» стало відомо на початку жовтня.

Напередодні німецький регулятор заявив, що «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав «Північний потік-2» важелем тиску на Путіна.

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