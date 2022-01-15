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    Польський дипломат розкрив справжню мету «Північного потоку-2»

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    Росія використовує газопровід для тиску на Європу - Польський дипломат розкрив справжню мету «Північного потоку-2»
    Росія використовує газопровід для тиску на Європу
    фото з відкритих джерел

    Колишній глава МЗС Польщі висловився про газову політику Росії

    Колишній глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський звинуватив Росію у шантажі через «Північний потік-2». Він вважає, що Росія використовує газопровід у геополітичній грі для шантажу Європи. Свою думку політик висловив в інтерв'ю El Confidencial.

    Ексглава МЗС переконаний, що «Північний потік-2» повинен розглядатися як політичний інструмент. Ващиковський пов'язує його з питаннями безпеки і ситуацією в Україні.

    «Це один із найбільш агресивних інструментів Росії для домінування у Східній Європі», – заявив Ващиковський.

    До слова, російська компанія «Газпром експорт» подала позов до польської державної нафтогазової компанії PGNiG для перегляду цін за контрактом.

    У п'ятницю, 14 січня, «Газпром» звернувся до міжнародного арбітражу в Стокгольмі і зажадав збільшити ціни за «Ямальським контрактом». Йдеться про період із листопада 2017 року. Чергове право перегляду цін виникло у листопаді 2020 року.

    Як зазначили у польській компанії PGNiG, вона вважає вимогу підняти ціни за «Ямальським контрактом» необґрунтованою.

    Варшава не планує продовжувати «Ямальський контракт» після його завершення у 2022 році. Польща сподівається вирішити проблеми за рахунок закупівлі палива в інших постачальників.

    Як стало відомо 22 вересня, польська газова державна компанія PGNiG домоглася включення у процедуру сертифікації Федеральним мережевим агентством Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) оператора газопроводу «Північний потік – 2» Nord Stream 2 AG як незалежного газотранспортного оператора. У компанії вважають, що Nord Stream 2 AG не відповідає за формою та по суті вимогам для сертифікації за преференційною моделлю незалежного мережевого оператора.

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    Теги: Росія Польща газ Газпром експорт ціни Північний потік-2
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    Польський дипломат розкрив справжню мету «Північного потоку-2»