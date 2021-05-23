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    Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого штаму коронавірусу - дослідження

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    Дослідження провели на майже 12 700 зразках, які пройшли секвенування геному вірусу - Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого штаму коронавірусу - дослідження

    Дослідження провели на майже 12 700 зразках, які пройшли секвенування геному вірусу

    Фото: Anupam Nath / AP

    Дві дози вакцин дають гарний захист від індійського і від британського штамів

    Британське дослідження підтвердило високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech та AstraZeneca проти нового штаму коронавірусу, що був вперше зафіксований в Індії.

    Про це говорять результати дослідження Служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE).

    Дослідження провели на майже 12 700 зразках, які пройшли секвенування геному вірусу. З них 1054 належали до індійського штаму B.1.617.2.

    Згідно з результатами, дві дози і Pfizer-BioNTech, і AstraZeneca дають гарний захист від індійського штаму, як і від британського.

    Вакцина Pfizer у 88% випадків ефективно запобігла розвитку симптомів через два тижні після щеплення другою дозою (проти британського штаму – у 93%), а вакцина AstraZeneca – у 60% випадків (проти британського штаму – у 66% випадків).

    Водночас їхня ефективність протягом трьох тижнів після першої дози складає лише 33%, тоді як проти британського штаму – 50%.

    Міністр охорони здоров’я Британії заявив, що з такими результатами уряд скоріш за все зможе перейти до фінальної стадії послаблення карантинних обмежень з 21 червня.

    Раніше у Європейському агентстві з лікарських засобів висловили впевненість у тому, що принаймні вакцини BioNTech/ Pfizer і Moderna мають бути достатньо ефективними проти індійського штаму коронавірусу.

    Нагадаємо, станом на 23 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2533 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.

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    Теги: медицина Велика Британія наука щеплення уряд коронавірус
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    Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого штаму коронавірусу - дослідження