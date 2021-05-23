Вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого штаму коронавірусу - дослідження
Дослідження провели на майже 12 700 зразках, які пройшли секвенування геному вірусу
Дві дози вакцин дають гарний захист від індійського і від британського штамів
Британське дослідження підтвердило високу ефективність вакцин Pfizer-BioNTech та AstraZeneca проти нового штаму коронавірусу, що був вперше зафіксований в Індії.
Про це говорять результати дослідження Служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE).
Дослідження провели на майже 12 700 зразках, які пройшли секвенування геному вірусу. З них 1054 належали до індійського штаму B.1.617.2.
Згідно з результатами, дві дози і Pfizer-BioNTech, і AstraZeneca дають гарний захист від індійського штаму, як і від британського.
Вакцина Pfizer у 88% випадків ефективно запобігла розвитку симптомів через два тижні після щеплення другою дозою (проти британського штаму – у 93%), а вакцина AstraZeneca – у 60% випадків (проти британського штаму – у 66% випадків).
Водночас їхня ефективність протягом трьох тижнів після першої дози складає лише 33%, тоді як проти британського штаму – 50%.
Міністр охорони здоров’я Британії заявив, що з такими результатами уряд скоріш за все зможе перейти до фінальної стадії послаблення карантинних обмежень з 21 червня.
Нагадаємо, станом на 23 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2533 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.