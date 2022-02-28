У ЄС очікують, що запит Зеленського про невідкладне членство України надійде найближчим часом, після чого розпочнеться його розгляд

Київ звернувся до Євросоюзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що Україна готує заявку на членство в ЄС. Про це він написав у Twitter.

«Історична пропозиція прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера про членство України в Європейському Союзі. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку!», – написав він.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого заявив про звернення до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

«Європейці усвідомлюють, що наші солдати борються за нашу державу, а, отже, і за всю Європу. За мир для всіх європейських країн, за життя дітей, за рівноправність, за демократію», – сказав він та додав, що це дає нам повне право звертатися до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України.

У Європейському Союзі очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати Києву членство у Союзі надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду. Про це на умовах анонімності в понеділок у Брюсселі повідомив журналістам високопоставлений європейський урядовець.

Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.

«Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї», – сказала фон дер Ляйєн.

При цьому вона нагадала, що Україна уже бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції внутрішнього ринку в єдиний ринок ЄС, а також в енергетиці.

Вступ України до ЄС також підтримали президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, президент Румунії Клаус Йоганніс, президент Литви Ґітанас Наусєда, голова МЗС Чехії Ян Липовський, а також Естонія, Латвія, Словаччина, Словенія тощо.

Перш ніж країна подасть заяву про вступ, вона, як правило, повинна підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Україна вже має такий документ: політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину — 27 червня 2014 року.