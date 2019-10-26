Україна і НАТО: Загороднюк назвав головні пріоритети нового формату



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Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав пріоритети нового формату відносин з НАТО

Новий формат відносин з НАТО буде ухвалений найближчим часом

Під час спілкування із журналістами за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, Андрій Загороднюк наголосив, що першим пріоритетом нового формату відносин з Альянсом стане перехід української армії на натівські стандарти.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами керівника вітчизняного оборонного відомства, є домовленість про те, щоби прописати план досягнення сумісності з конкретними строками виконання. Водночас ці терміни наразі ще не узгоджені.

«Ми змінюємо структуру Генштабу, переглядається функціонал, переглядаються самі органи. Паралельно триває розробка нових вітчизняних Статутів на базі STANAG. Буде дорожня карта, план, після виконання якого ми зможемо говорити, що досягли повної оперативної сумісності з Альянсом», — сказав Андрій Загороднюк.

Другим пріоритетом міністр назвав систему управління військовою кар’єрою та управління персоналом.

«Також — професійна військова освіта і підготовка, в тому числі сержантсько-старшинського складу», — додав він.

«Наше завдання — підсилювати наші спроможності, точніше, їх будувати. Цим ми і займаємось. Це наша стратегія, це наш флот і берегова оборона, підготовка військ, нарощування спроможностей», — сказав керівник вітчизняного оборонного відомства Андрій Загороднюк.

До слова, раніше міністр оборони Андрій Загороднюк, виступаючи у Раді під час години запитань до уряду, заявив, що скорочення Збройних сил України не планується.