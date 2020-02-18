Київський імунолог: за 3-4 місяці люди забудуть про коронавірус



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Київський науковець підозрює, що влада Китаю могла використати інформацію про новий коронавірус задля проведення тренування

Відомий київський імунолог, старший науковий співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України Борис Донськой прогнозує, що зовсім скоро люди забудуть про китайський коронавірус.

«З досить високою ймовірністю, за 3-4 місяці всі взагалі забудуть, що таке коронавірус. Так відбулося з SARS (так звана атипова пневмонія) та іншими вірусами», – сказав він у програмі «Сьогодні в світі», що виходить на телеканалі «Київ».

Науковець вважає, що не треба применшувати небезпечність коронавірусу, від якого на сьогодні постраждало майже 60 тис. людей, але не треба й перебільшувати. «Це виглядає небезпечно. Та не факт, що вже за два-три місяці не зникне. Планетарна небезпека від вірусів існує. Але звідкіля вона прийде – від коронавірусу, грипу чи іншого вірусу – невідомо. Наприклад, жодного зафіксованого випадку нового коронавірусу в Україні на сьогодні немає. Та вже є 26 загиблих від грипу», – сказав імунолог.

Також він нагадав, що в нашій країні зараз люди помирають від кору. А в нового коронавірусу поки що немає ознак такої страшної летальності, як це здається з новин.

Донськой зазначив, що, оскільки інформація про вірус з’явилася лише півтора місяця тому, до того ж вона дуже обмежена, про нього щось казати наразі дуже важко. «Тому не можна робити висновки про те, що це надзвичайно небезпечний пандемічний вірус. Проте й ігнорувати цю інформацію теж не варто», – сказав він.

Як доказ своїх слів імунолог навів приклад із круїзним лайнером, що перебуває на карантині біля Японії. Оскільки там замкнутий простір, і люди довгий час до виявлення вірусу контактували один з одним, і якби він був настільки інфекційно небезпечний, захворіло б набагато більше людей.

Також Донськой припустив, що влада Китаю могла використати інформацію про новий коронавірус задля проведення тренування, як діяти у разі епідеміологічної ситуації. «Китай – закрита країна. Вся інформація там під контролем. Особисто мене цікавить, чому вони так швидко відреагували ще до того, як вірус уразив сотні пацієнтів. На той момент було взагалі інфіковано менше сотні людей. Як можна було запідозрити, що це настільки потенційно небезпечно? Я підозрюю, що Китай використав цю ситуацію, щоб, наприклад, провести протиепідеміологічні навчання. Вірус справжній, хворі є, летальні випадки – також. Чому б не потренуватись? Тим більше, що такі вірусні інфекції дедалі частіше виникатимуть і будуть вони більш небезпечними», – сказав імунолог.

Щодо вакцини, про створення якої зараз говорять в усьому світі, він вважає, що навряд чи в цьому будуть брати участь великі комерційні компанії. Адже на розробку та тестування – спочатку на тваринах, а потім на людях – потрібен рік. Та чи знадобиться ця вакцина через рік, невідомо.

Як повідомлялося, вд початку спалаху коронавірусу у Китаї вилікували вже понад 12,5 тисячі хворих.

Станом на 17 лютого 1868 людей померли від хвороби, 72 436 випадків зараження новим коронавірусом було підтверджено.

Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців із Китаю.

До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні.

Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого. У МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.