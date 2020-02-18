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    Китайцям заборонили в'їзд у Росію

    • Розсилка
    Китайцям заборонили в'їзд у Росію

    У зв'язку з поширенням COVID-19 Росія призупиняє приймання документів, оформлення і видачу запрошень на в'їзд в приватних і навчальних цілях громадянам Китаю

    Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження, яке тимчасово забороняє громадянам Китаю в'їзд для туризму, роботи і в приватних цілях. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на апарат віце-прем'єра Тетяни Голікової.

    З 20 лютого, згідно з рішенням оперативного штабу щодо недопущення поширення коронавірусу на території РФ, в'їзд для китайців буде обмежений.

    Крім того, у зв'язку з поширенням COVID-19 Росія призупиняє приймання документів, оформлення і видачу запрошень на в'їзд у приватних і навчальних цілях громадянам Китаю.

    Як повідомлялося, від початку спалаху коронавірусу, у Китаї вилікували вже понад 12,5 тисячі хворих. Про це 18 лютого повідомляє Національний комітет з питань охорони здоров’я Китаю.

    «Станом на кінець дня понеділка 12 552 пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, були виписані із лікувальних закладів після видужання», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що лише за минулу добу із лікарень КНР виписали 1700 осіб.

    «Станом на кінець понеділка 1868 людей померли від хвороби, 72 436 випадків зараження новим коронавірусом було підтверджено», – додає ЗМІ. 

    Зазначимо, що глава МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців із Китаю.

    До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні.

    Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого.  У МОЗ також заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

    Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

    Росія хвороби вірус Михайло Мішустін
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