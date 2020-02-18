Китайські медики вже вилікували від коронавірусу понад 12,5 тисяч хворих
За минулу добу із лікарень КНР виписали 1700 осіб
Від початку спалаху коронавірусу, у Китаї вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.
Про це 18 лютого повідомляє Xinhua із посиланням на Національний комітет з питань охорони здоров’я Китаю.
«Станом на кінець дня понеділка, 12 552 пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, були виписані із лікувальних закладів після видужання», - пише видання.
Зазначається, що лише за минулу добу із лікарень КНР виписали 1700 осіб.
«Станом кінець понеділка, 1868 людей померли від хвороби, 72 436 випадків зараження новим коронавірусом було підтверджено», - додає ЗМІ.
Зазначимо, що глава МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців з Китаю.
До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні.
Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого. У МОЗ також заявили, що при евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.
Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.