Єврокомісія назвала придатні для Covid-сертифікації вакцини

Сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії

Cертифікати дозволять скасовувати під час подорожей обов'язковий карантин або тестування на коронавірус

У Європейській комісії назвали чотири вакцини, які вже визнали придатними для сертифікатів вакцинації та ще три, які перебувають на розгляді, серед них – російський «Супутник V».

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Cертифікати дозволять скасовувати під час подорожей обов'язковий карантин або тестування на коронавірус. При цьому держави-члени ЄС також можуть прийняти додаткове рішення про визнання інших вакцини.

Так, станом на 17 березня в ЄС схвалено вакцини проти Covid-19 виробництва чотирьох компаній:

BioNTech і Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson&Johnson.

Також на розгляді Єврокомісії знаходяться ще три вакцини: американської Novavax, німецької CureVac та російський «Супутник V».

Як відомо, 17 березня Єврокомісія представила проєкт цифрових сертифікатів коронавірусу. Вони будуть підтверджувати наявність щеплення, негативного тесту або антитіл після перенесеного зараження Covid-19.

Такий сертифікат буде дійсний у всіх країнах ЄС, а також відкритий для Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Нагадаємо, президент Єврокомісії підганяв країни ЄС з підготовкою паспортів вакцинації.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.