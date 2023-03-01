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Поставки зерна з України: Румунія хоче побудувати понтонний міст через Прут

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поставки зерна з України: Румунія хоче побудувати понтонний міст через Прут
фото ілюстративне

Нову понтонну переправу побудують на тому місці, де до 1944 року стояв зруйнований військами радянської Червоної Армії міст

Уряд Румунії у співпраці з владою Молдови побудує понтонний міст через прикордонну річку Прут, щоб поліпшити транспортування вантажів з України, переважно зерна. Про це повідомив державний секретар румунського міністерства транспорту Ірінел Скріостян, передає Gospodarka Morska.

Зазначається, що нову понтонну переправу побудують на тому місці, де до 1944 року стояв зруйнований потім військами радянської Червоної Армії міст між селом Бумбата (Румунія) та м. Леова (Молдова).

Скріостяну уточнив, що понтонний міст використовуватимуть для руху як легкового, так і вантажного транспорту.

«Останніми місяцями уряди Румунії та Молдови оголосили про низку логістичних проєктів для поліпшення транспортування товарів з України, особливо зерна. Через російське вторгнення в Україну румунський порт Констанца має важливе значення для відвантаження зерна з цієї країни через Чорне море», – підсумувало видання.

Зазначимо, що 2022 року Румунія через російську агресію стала найбільшим імпортером українських зернових культур, хоча 2021 року не входила навіть до топ-20 його імпортерів. Її частка становить 13,6% від загальної вартості поставок Україною цієї товарної групи за кордон. За рік ця країна наростила обсяги імпорту з України у 690 разів порівняно з 2021 роком – до $1,24 млрд із $1,8 млн.

Раніше повідомлялося, що Росія висунула умову продовження «зернової угоди».

Теги: зерно Румунія Молдова Україна

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