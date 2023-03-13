Дуже жорстко та болісно. Зеленський назвав міста, у яких зараз виборюється майбутнє України (відео)

Найближчі тижні будуть доволі активними з точки зору міжнародної комунікації

Ситуація на сході України є дуже важкою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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«Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців. Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів», – сказав він.

Президент роповів, що провів сьогодні важливі координаційні наради. Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад півтрильйона гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони.

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Обговорили сьогодні також гуманітарне розмінування .

«Станом на зараз понад 170 тис. км² нашої території залишаються небезпечними через ворожі міни і снаряди, що не розірвалися. Суттєва частина цієї території – це земля наших аграріїв, земля, що оброблялась. Тож сьогодні обговорили, як активізувати цю роботу: пришвидшити гуманітарне розмінування, збільшити відповідну співпрацю з партнерами», – додав він.

Крім того, глава держави повідомив про ситуацію в енергетиці – вона нормалізована. – «Фактично на всій вільній території держави забезпечуємо енергетичні потреби українців – відповідно до можливостей генерації. І продовжуємо вже готуватись до наступного опалювального сезону – це стосується як накопичення ресурсів, так і нового захисту наших енергетичних потужностей».

Найближчі тижні плануються доволі активними з точки зору міжнародної комунікації.

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Зеленський нагадав, що днями Канада зробила вагомий крок, розширивши санкції на імпорт російського алюмінію і сталі.

«Маємо не лише обмежити здатність держави-терориста обходити існуючі санкції, але й запроваджувати нові – щоб Росія не могла адаптуватись до глобального тиску. Чим меншою буде російська здатність адаптації до санкцій, тим швидше зможемо відновити територіальну цілісність нашої держави і повернути мир Україні», – підсумував він.

Нагадаємо, триває 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.