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Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Росіяни починають заявляти про власну «Перемогу»

glavcom.ua
Маргарита Симоньян запевняє глядачів, що РФ воює з НАТО
скріншот з відео

Рупори Кремля намагаються виправдати провали російської армії

Ви будете сміятись, але кремлівський пул тепер впевнено заявляє, що Україну вони вже перемогли за два-три дні! Директорка «Раша Тудей» Маргарита Симоньян розповідає про це на шоу в свого колеги Володимира Соловйова.

«Украину мы как таковую победили в первые два-три дня, когда взяли Гостомель, когда совершенно обезоружили, по сути, Украину, уничтожив основные ее военные силы. А потом началась война с НАТО, и не только с НАТО. Сейчас идет война с НАТО на территории Украины».

Оригінальний виверт ситуації. Але цілком в дусі Кремля. Україну вони перемогли давно і легко. А сотні тисяч чмобіків вже понад рік утилізується по 300-1000 щодня – так це вже НАТО, а не Україна.

Але рішення доволі ефективне. Воно робить війну з Україною і «цілі спецоперації» неактуальними і нецікавими нікому, бо це було давно і неправда. Отже, і виправдовуватись за провал не треба. Бо там все було успішно і моментально, як і обіцяли, а «ето друґоє».

Кремль, схоже, дійсно готується подати поразку як перемогу, ізоляцію як порятунок, бідність як «духовне збагачення». І росіяни це проковтнуть.

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Джерело
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Теги: НАТО війна росіяни Маргарита Симоньян Гостомель Україна

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Олексій Голобуцький

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