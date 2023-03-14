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Байден та Сунак провели зустріч: яка допомога для України та що чекає на Росію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден та Сунак провели зустріч: яка допомога для України та що чекає на Росію
фото: dw.com

Британія працюватиме разом із союзниками, щоб подолати економічні наслідки жорстокої агресії Володимира Путіна

Під час спільної зустрічі президент США Джо Байден і прем'єр Британії Ріші Сунак обговорили подальшу підтримку України, погрози з боку Китаю та низку інших глобальних питань. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Лідери обмінялися думками щодо низки глобальних питань, у тому числі викликів, які створює Китаю, а також нашої спільної прихильності до миру та стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Крім того, вони відзначили незмінну підтримку України в умовах поточної агресії РФ», – йдеться в повідомленні прес-служби.

Лідери двох держав наголосили на важливості подальшого надання Україні військової, економічної та гуманітарної допомоги. Крім того, вони домовилися спільно вживати нових економічних заходів для протидії спроможності Москви вести війну проти України.

Сунак, у свою чергу, після зустрічі зазначив, що Британія працюватиме разом із союзниками, щоб подолати економічні наслідки жорстокої агресії Володимира Путіна.

«Найвищим пріоритетом Британії є надання військової допомоги Україні. Їхня безпека - це наша безпека, і ми підемо далі, щоб зміцнити нашу стійкість», – зазначив глава британського уряду.

Також повідомлялося, що президен США Джо Байден проведе телефонну розмову з очільником Китаю сі Цзіньпіном.

Теги: США Джозеф Байден погрози Ріші Сунак Сі Цзіньпін безпека президент

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