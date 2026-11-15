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Україна надіслала Мозамбіку сотні тонн продовольчої допомоги

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна надіслала Мозамбіку сотні тонн продовольчої допомоги
Харчі передали в межах міжнародної ініціативи «Food from Ukraine»
фото: Міністерство аграрної політики та продовольства

Понад 300 тисяч жителів провінції Кабу-Делгаду отримають допомогу від України, Фінляндії та ООН

Україна спільно з Фінляндією та Всесвітньою продовольчою програмою ООН передала Мозамбіку 613,2 тонни продуктів. Вантаж призначений для найбільш вразливих громад північної провінції Кабу-Делгаду. Продовольства має вистачити для підтримки понад 300 тис. людей протягом двох місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

До гуманітарного вантажу увійшли рослинна олія та колотий горох. Продукти передали в межах міжнародної ініціативи «Food from Ukraine», яка реалізується у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Її завдання – підтримувати населення країн, які стикаються з продовольчою кризою.

У церемонії передачі допомоги взяли участь представники трьох країн та міжнародної організації. Зокрема, державний секретар провінції Кабу-Делгаду Пласідо Перейра, посол України в Мозамбіку Ростислав Троненко, амбасадорка Фінляндії Сату Лассіла, амбасадорка шкільного харчування Міністерства закордонних справ Фінляндії Ану Саарела та заступник національної директорки Всесвітньої продовольчої програми ООН у Мозамбіку Маурісіо Буртет.

Україна надіслала Мозамбіку сотні тонн продовольчої допомоги фото 1
фото: Міністерство аграрної політики та продовольства

Чому Мозамбіку потрібна продовольча допомога

Північна провінція Кабу-Делгаду вже кілька років потерпає від збройного конфлікту. У регіоні діють угруповання ісламістських бойовиків, пов'язані з терористичною організацією «Ісламська держава». Напади, викрадення людей та насильство змушують місцевих жителів залишати домівки. Повторні хвилі переміщення ускладнюють повернення громад до нормального життя.

За даними Міжнародної організації з міграції, станом на червень 2026 року в Мозамбіку налічувалося понад 663 тис. внутрішньо переміщених осіб. Майже 450 тис. із них перебували в провінції Кабу-Делгаду. Частина людей уже поверталася до своїх населених пунктів, однак відновлення житла, господарств та доступу до базових послуг залишається складним завданням.

Ситуацію погіршують кліматичні чинники. Повені, посухи та циклони завдають шкоди сільському господарству, знищують посіви й ускладнюють доступ до продовольства. За оцінками гуманітарних структур Європейського союзу, у 2026 році близько 3,75 млн жителів Мозамбіку потребували гуманітарної допомоги.

Фінляндія підтримує не лише постачання продуктів. У 2026 році країна виділила 1 млн євро на ініціативу «Food from Ukraine» та ще 1 млн євро на програму шкільного харчування Всесвітньої продовольчої програми ООН у Мозамбіку.

Куди ще Україна передає продовольство

Українська гуманітарна програма «Зерно з України» (Grain from Ukraine) стартувала в листопаді 2022 року з ініціативи президента Володимира Зеленського. У листопаді 2025 року її розширили та перейменували на «Food from Ukraine». Програма передбачає постачання української аграрної продукції до країн, які мають проблеми з продовольчою безпекою.

За інформацією українського уряду, від початку реалізації ініціативи понад 320 тис. тонн аграрної продукції було спрямовано до 18 країн Африки та Азії. Серед них – Мозамбік, Ефіопія, Сомалі, Ємен, Кенія, Малаві, Сирія та інші держави.

У 2026 році географія гуманітарних постачань продовжила розширюватися: 

  • Кенія. У лютому до країни прибула перша партія українського продовольства обсягом 2618,15 тонни. Загалом вантаж мав перевищити 3600 тонн. Допомогу призначили, зокрема, для біженців у таборах Дадааб і Какума. Проєкт реалізували за підтримки Словенії та Австрії.
  • Малаві. У межах гуманітарної операції передбачили постачання 5350 тонн продуктів для приблизно 600 тис. людей. Проєкт отримав фінансову підтримку Південної Кореї.
  • Танзанія. У липні до порту Дар-ес-Салам доставили 2298 тонн українського продовольства – соняшникову олію та горох. Допомогу призначили для біженців у таборах на заході країни. Це вже друга українська поставка для них: попередню, обсягом 500 тонн соняшникової олії, здійснили у березні 2025 року.

Україна також передавала продовольство Сирії. Наприкінці 2024 року в межах програми «Зерно з України» туди доправили 500 тонн пшеничного борошна, розрахованого на підтримку 33 250 сімей – приблизно 167 тис. людей. У березні 2025 року країна отримала ще 3850 тонн борошна.

Нинішня поставка до Мозамбіку продовжує гуманітарну співпрацю України з африканськими державами та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, у 2023 році під час візиту до Мозамбіку тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв про готовність України включити країну до переліку отримувачів гуманітарного зерна в межах програми «Grain from Ukraine». Тоді сторони також обговорювали продовольчу безпеку Африки та розвиток двосторонньої співпраці.

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Теги: Африка зерно продукти їжа гуманітарна допомога

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