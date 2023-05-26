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Україна відкриє посольство у Мозамбіку – Кулеба

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна відкриє посольство у Мозамбіку – Кулеба
Глава МЗС України порушив питання забезпечення продовольчої безпеки в Африці
фото: МЗС України

Міністр висловив вдячність мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства у Мапуту

Під час дипломатичного турне країнами Африки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Республіки Мозамбік. Про це йдеться на сайті МЗС.

У Мапуту главу української дипломатії прийняв президент Мозамбіку Філіпе Ньюзі, також очільник МЗС провів переговори із міністеркою закордонних справ та співробітництва Мозамбіку Веронікою Макамо.

За словами Кулеби, візит до Мозамбіку має три основні завдання: закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин країн, обговорити втілення формули миру президента Володимира Зеленського та напрацювати перспективні напрями економічної співпраці.

Міністр висловив вдячність мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства у Мапуту.

Глава МЗС України також порушив питання забезпечення продовольчої безпеки в Африці, зокрема функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

«Попри складну ситуацію в Україні на тлі російської агресії, ми залишаємося надійним гарантом продовольчої безпеки у світі та на Африканському континенті зокрема. З серпня 2022 року Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових, дві третини яких були направлені в країни Африки, Близького Сходу та Азії», – сказав очільник МЗС.

Дмитро Кулеба також повідомив, що Україна готова включити Мозамбік в перелік країн, які отримують українські зернові в рамках гуманітарної ініціативи Президента Зеленського «Grain From Ukraine», аби підтримати продовольчу безпеку Мозамбіку.

Мозамбікська сторона висловила солідарність з Україною на тлі розвʼязаної Росією війни та підтримала пропозицію Дмитра Кулеби провести під патронатом міністерств закордонних справ бізнес-форум за участі українського та мозамбікського бізнесу. Цей захід допоможе напрацювати спільні проєкти у сферах торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, цифрової трансформації, фармацевтики.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Ефіопії, де провів у столиці країни Аддис-Абебі зустрічі з головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкриє посольство у Руанді.

Теги: МЗС Дмитро Кулеба Африка міністр бізнес посольство Україна президент переговори

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