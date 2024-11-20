Програма «Зерно з України»: Австрія виділить €2 млн на підтримку

Глава МЗС Андрій Сибіга провів переговори у Відні

20 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів у Відні з очільником МЗС Австрії Александером Шалленбергом наголосив на важливості спільної протидії російській агресії та подякував за підтримку України. Обговорювалися питання енергетичної безпеки, допомога постраждалим від війни, а також розвиток двостороннього співробітництва в торгівлі та культурі. Про це інформує пресслужба МЗС.

Сибіга підкреслив, що Росія продовжує ескалацію війни, зокрема залучаючи північнокорейські війська, і використовує енергетику як інструмент тиску. Він зазначив, що Австрія вже відчула наслідки цієї політики, і закликав союзників до консолідованих дій для протидії російській агресії.

Окрему увагу глава МЗС приділив нещодавнім змінам у ядерній доктрині Росії та її погрозам, назвавши їх прямим шантажем.

Сибіга також висловив вдячність Александеру Шалленбергу за фінансову та гуманітарну допомогу, яку Австрія надає Україні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував австрійського колегу про удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, зокрема нещодавню масовану атаку, що була спрямована і на об’єкти атомної енергетики.

У світлі російських атак на енергосистему Сибіга подякував Австрії за рішення виділити 5 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України та висловив сподівання на швидку реалізацію цієї допомоги.

Окрім того, він високо оцінив додаткові 3 мільйони євро, які Австрія надала на гуманітарну підтримку переміщених осіб через міжнародні організації, такі як Червоний Хрест та ЮНІСЕФ.

Особливу вдячність Сибіга висловив за підтримку української культурної дипломатії, яка сприяє збереженню і популяризації української культури за кордоном.

Сторони також обговорили можливості розвитку торгівлі та співпраці між українськими й австрійськими бізнесами. Міністр підкреслив, що Україна буде рада бачити австрійські компанії серед учасників процесу відновлення та відбудови країни.

До слова, до 1000 днів опору українського народу повномасштабній російській агресії у Відні Ворота героїв («Гельдентор») підсвітили синьо-жовтими кольорами державного прапору України. Про це повідомив кореспондент Укрінформу в Австрії.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен зауважив, що російські атаки минулих вихідних на українські міста в черговий раз продемонстрували, що очільник Кремля Путін не має милосердя.