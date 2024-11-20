Головна Світ Політика
search button user button menu button

Програма «Зерно з України»: Австрія виділить €2 млн на підтримку

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Програма «Зерно з України»: Австрія виділить €2 млн на підтримку
Австрія виділить кошти на зернову програму України
Фото: МЗС України

Глава МЗС Андрій Сибіга провів переговори у Відні

20 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів у Відні з очільником МЗС Австрії Александером Шалленбергом наголосив на важливості спільної протидії російській агресії та подякував за підтримку України. Обговорювалися питання енергетичної безпеки, допомога постраждалим від війни, а також розвиток двостороннього співробітництва в торгівлі та культурі. Про це інформує пресслужба МЗС.

Сибіга підкреслив, що Росія продовжує ескалацію війни, зокрема залучаючи північнокорейські війська, і використовує енергетику як інструмент тиску. Він зазначив, що Австрія вже відчула наслідки цієї політики, і закликав союзників до консолідованих дій для протидії російській агресії.

Окрему увагу глава МЗС приділив нещодавнім змінам у ядерній доктрині Росії та її погрозам, назвавши їх прямим шантажем.

Сибіга також висловив вдячність Александеру Шалленбергу за фінансову та гуманітарну допомогу, яку Австрія надає Україні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував австрійського колегу про удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, зокрема нещодавню масовану атаку, що була спрямована і на об’єкти атомної енергетики.

У світлі російських атак на енергосистему Сибіга подякував Австрії за рішення виділити 5 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України та висловив сподівання на швидку реалізацію цієї допомоги.

Окрім того, він високо оцінив додаткові 3 мільйони євро, які Австрія надала на гуманітарну підтримку переміщених осіб через міжнародні організації, такі як Червоний Хрест та ЮНІСЕФ.

Особливу вдячність Сибіга висловив за підтримку української культурної дипломатії, яка сприяє збереженню і популяризації української культури за кордоном.

Сторони також обговорили можливості розвитку торгівлі та співпраці між українськими й австрійськими бізнесами. Міністр підкреслив, що Україна буде рада бачити австрійські компанії серед учасників процесу відновлення та відбудови країни.

До слова, до 1000 днів опору українського народу повномасштабній російській агресії у Відні Ворота героїв («Гельдентор») підсвітили синьо-жовтими кольорами державного прапору України. Про це повідомив кореспондент Укрінформу в Австрії.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен зауважив, що російські атаки минулих вихідних на українські міста в черговий раз продемонстрували, що очільник Кремля Путін не має милосердя.

Читайте також:

Теги: Австрія росія міністр путін зерно червоний хрест Україна переговори Андрій Сибіга хрест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія використовує хімічну зброю на Сході України
У зразках із траншей зони бойових дій в Україні знайшли заборонений газ
19 листопада, 00:45
Російська нафта продовжує обходити санкції Євросоюзу
Санкції проти російської нафти будуть посилені. Європарламент готує документ
12 листопада, 07:14
Проєкт паспорта буде презентовано на зустрічі представників «З'їзду народних депутатів» 7-8 листопада у Варшаві
Опозиція РФ пропонує видавати емігрантам паспорти «Російської республіки»: деталі
2 листопада, 18:26
Сікорський запропонував Україні зброю в кредит
«Купуйте у польських заводів у кредит, а коли відбудуєте, то віддасте» – Сікорський про зброю для України
2 листопада, 00:12
Солдатів режиму Кім Чен Ина навчають на низці полігонів, підвезення особового складу відбувається переважно вночі
Понад 3 тис. військових КНДР почали злагодження на Курщині
28 жовтня, 19:27
Головні події ночі 26 жовтня
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
26 жовтня, 07:00
Аналітики кажуть, що річне зростання Росії може становити близько 1% у 2025 році
На економіку Росії чекає різкий обвал – аналітики Bloomberg
25 жовтня, 02:30
Які країни НАТО проти вступу України
Сім країн-членів НАТО проти вступу України до альянсу – Politico
24 жовтня, 00:51
Сергій Гнезділов
Суспільний «герой» чи козир для пропаганди Кремля? Кому насправді вигідне публічне СЗЧ Гнезділова
21 жовтня, 15:00

Політика

Програма «Зерно з України»: Австрія виділить €2 млн на підтримку
Програма «Зерно з України»: Австрія виділить €2 млн на підтримку
Україна заснувала новий формат оборонної співпраці з країнами Європи
Україна заснувала новий формат оборонної співпраці з країнами Європи
Держдеп повідомив, коли американське посольство в Києві відновить роботу
Держдеп повідомив, коли американське посольство в Києві відновить роботу
Британські депутати викличуть Ілона Маска «на килим»
Британські депутати викличуть Ілона Маска «на килим»
Польський прем’єр анонсував саміт у «надзвичайному» форматі: говоритимуть про Україну
Польський прем’єр анонсував саміт у «надзвичайному» форматі: говоритимуть про Україну
Трамп обрав кандидата на пост американського посла при НАТО
Трамп обрав кандидата на пост американського посла при НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 листопада: ситуація на фронті
50K
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
46K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 листопада 2024
25K
За 2024 рік в Саудівській Аравії страчено рекордну кількість іноземців
11K
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна

Новини

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Вчора, 14:26
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Вчора, 07:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Вчора, 06:00
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
19 листопада, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua