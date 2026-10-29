Росія знайшла новий шлях для експорту зерна через Арктику – Reuters

Російські експортери почали завантажувати пшеницю в Мурманську для відправлення до Марокко

Москва почала використовувати порт, через який під час Другої світової війни союзники постачали вантажі до СРСР

Росія почала відправляти зерно через арктичний порт Мурманська, намагаючись зменшити залежність від перевезень Чорним і Балтійським морями. Новий для експорту пшениці маршрут проходить через порт, який активно використовували ще під час Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Першу партію зерна почали завантажувати 28 жовтня. До Мурманська вже доставили 3,4 тис. тонн пшениці з російських аграрних регіонів. Загалом на судно планують завантажити близько 28 тис. тонн, які мають доправити до марокканського порту Касабланка.

Чому Москва повернулася до старого маршруту

Російські експортери шукають нові можливості для постачання зерна через загрози судноплавству в Чорному та Балтійському морях.

Раніше Москва намагалася компенсувати ризики перенаправленням вантажів до балтійських портів. Для цього держава навіть субсидувала залізничне транспортування пшениці з південних регіонів країни.

Тепер російські компанії вирішили залучити Мурманськ, розташований майже за 2 тис. км на північ від Москви, неподалік кордону з Норвегією.

Цей порт має історичне значення. Під час Другої світової війни через нього західні союзники доставляли військові та інші вантажі Радянському Союзу.

Представники порту заявили, що новий напрямок має забезпечити російським аграріям вихід на зовнішні ринки в умовах обмежень на традиційних маршрутах.

Росія переорієнтовує зерновий експорт

Попри запуск перевезень через Арктику, основною альтернативою чорноморським маршрутам для російських експортерів поки залишається Балтійське море.

За даними Reuters, у вересні через балтійські порти відправили 1,2 млн тонн зерна – понад 60% морського експорту цієї продукції.

Для збільшення перевалки російські компанії пристосовують під зернові вантажі термінали, які раніше обслуговували експорт вугілля та добрив.

Водночас Кремль заявляє про можливі ризики з боку країн НАТО в Балтійському регіоні. Саме тому російські експортери продовжують шукати додаткові маршрути.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Росія призупинила судноплавство через канал, який використовували для експорту зерна з Азовського моря. Це ускладнило роботу російських експортерів.

Також «Главком» писав, що російські постачання зерна через Чорне море скоротилися, змусивши компанії шукати інші шляхи доставки продукції.