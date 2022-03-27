Переведення годиннику відбулось о третій ранку

У ніч на неділю, 28 березня, Україна перейшла на літній час. Стрілки годинника були переведені на одну годину вперед.

Так, переведення годиннику відбулось о третій ранку. Перехід на літній час керується постановою Кабміну Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509.

Таким чином, 27 березня о 03:00 за київським часом шляхом переведенням годинникової стрілки на одну годину вперед запроваджується літній час.

Як відомо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а в останню неділю жовтня – на зимовий час.

Через напад РФ на Україну, багато жителів нашої країни змушені були переїхали за кордон. Наразі відомо, що за межі нашої країни вже виїхало понад 3,6 мільйона українців. Більшість українців їдуть до країн ЄС. А у Євросоюзі існують одразу три часові пояси, відповідно, час в Україні та інших країнах відрізняється. Водночас їдуть українці не лише в ЄС, а й інші країни, різниця в часі з якими може бути ще більшою.

Як повідомлялося раніше, влада Євросоюзу не запроваджуватиме квоти для країн-учасниць на розподіл біженців з України. Про це сказала єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон. За її словами, у випадку з біженцями з України не застосовуватиметься механізм, який діяв для сирійців.

До слова, відомі українські євреї закликали уряд Ізраїлю скасувати додаткові обмеження на в'їзд українців.