Маврикій відкрив кордони для вакцинованих туристів

Туристи мають надати документи про вакцинацію або негативний ПЛР-тест на Covid-19

Африканська острівна держава Республіка Маврикій після 16-місячної перерви відкрила свої кордони для іноземців, вакцинованих від Covid-19. Про це повідомляє Bloomberg.

Відкриття кордонів є частиною стратегії із відновлення економіки країни, залежної від туристичної сфери.

На першому етапі вакциновані туристи, які після прибуття на острів матимуть негативний результат ПЛР-тесту на захворювання, залишатимуться на курорті протягом 14 днів. Після цього, пройшовши ще один тест, вони зможуть пересуватися по країні.

Із 1 жовтня, коли у країні має бути досягнутий колективний імунітет, для вакцинованих відвідувачів не вводитимуться обмеження на пересування.

«Це – своєчасний захід», – зазначив голова Управління з розвитку туризму Маврикія Нілен Венкадасмі.

За його словами, уряд прагне якомога швидше домогтися досягнення колективного імунітету у 60% населення. При цьому станом на 12 липня були вакциновані близько 31,3% населення з-поміж 1,3 мільйона населення країни.

Нагадаємо, 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Також відомо, що Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

Зазначимо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволено громадянам, які здійснили повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це препарати Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб.