«Україна – серед основних питань»: лідери Великої сімки зустрілися у Британії

Президентка Єврокомісії запевнила, що «Україна – серед основних питань нашого спільного порядку денного»

Лідери Великої сімки (G7) підтримують територіальний суверенітет України і готові допомагати в проведенні реформ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн в Twitter за результатами обговорення питань Східного партнерства ЄС, яке відбулося в суботу в рамках засідання Великої сімки.

«Україна – серед основних питань нашого спільного порядку денного», – зазначила Урсула фонд дер Ляєн.

Вона також підкреслила важливість для України будувати потужні інститути, засновані на верховенстві права.

Окремо президентка Єврокомісії наголосила на важливості спільної міжнародної відповіді на дії Росії:

«У той час, як Росія продовжує завдавати шкоди європейському порядку безпеки, ми можемо розраховувати, що потужний трансатлантичний Альянс дасть на це відповідь».

Сьогодні також канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках триденного саміту Великої сімки у Великій Британії зустрілася в двосторонньому режимі з президентом США Джо Байденом.

Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2». Канцлер ФРН заявила, що Україна повинна залишитися партнером в поставках газу з Росії.

До слова, Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії.

Нагадаємо, офіційні зустрічі в рамках саміту G7 стартували 12 червня. Більшість перемовин пройдуть за зачиненими дверима, але за підсумками саміту Велика сімка оприлюднить спільне комюніке. Лідери обговорять відновлення економіки після пандемії, геополітичні виклики, торгівлю, зовнішню політику.

Також там Меркель обговорила з Байденом Україну, Путіна та «Північний потік-2». 13 червня очікується пресконференція Бориса Джонсона.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Великої сімки узяти на себе зобов'язання вакцинувати весь світ проти Covid-19 до кінця 2022 року.

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