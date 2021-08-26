Україна скасовує візовий режим з туристичним островом в Індійському океані

Уряд погодив угоду про безвіз з Маврикієм

Кабінет міністрів погодив проєкт угоди про взаємне скасування візових вимог з Маврикієм. Для підписання договору уповноважили посла України у ПАР. Таке рішення прийняв уряд під час засідання 26 серпня.

«Схвалити проєкт угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог», – йдеться у тексті розпорядження.

Також уряд уповноважив надзвичайну і повноважну послиню України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітову підписати відповідну угоду від української сторони.

У пояснювальній записці зазначається, що наразі між країнами діє візовий режим. Громадяни України повинні оформлювати візу, крім громадян, які подорожують до острівної країни з туристичною метою. Туристи за одностороннім рішенням уряду Маврикія від 2017 року можуть скористатися безвізовим в'їздом до 90 днів впродовж 180 днів.

«Укладення угоди дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Республіки Маврикій до держави іншої сторони за будь-якою метою в'їзду та максимальним строком перебування», — йдеться у тексті пояснення.

Зазначається, що у 2019 році громадяни Маврикію оформили 108 короткострокових віз на в'їзд до України, у тому числі 93 електронні візи. Водночас у 2020 році було оформлено всього 11 таких віз.

Маврикій – острівна держава на південному сході Африки, у південно-західній частині Індійського океану, що приблизно за 900 км на схід від Мадагаскару. До складу республіки входять острова Маврикій (найбільший, 1865 км² з населенням в 1,2 млн людей) і Родрігес (104 км²), що є частиною архіпелагу Маскаренських островів, а також архіпелаг Каргадос-Карахос, острова Агалега і низка інших менших островів.

Загальна площа країни становить 2040 км. Столиця – місто Порт-Луї, розташована на острові Маврикій. Офіційні мови: англійська, основна мова спілкування – французька, маврикійська креольська.

«Туристичний трикутник» Маврикію із безліччю готелів на білосніжних піщаних пляжах знаходиться на півночі острова між містами Порт-Луї – на заході, Рош-Нуар – на сході, Кап-Малере – на півночі. У Гран-Бай знаходиться «маврикійське лазурове узбережжя» із великою кількістю готелів навколо торговельного центру Сансет-бульвар, морським акваріумом і яхт-клубом. На східному узбережжі, за винятком піщаних пляжів острова Іль-о-Серф, курортів мало (Бель-Мар, Тру-д-Одюс), через високі морські хвилі, що їх гонять вітри через увесь Індійський океан. Через це воно є привабливим місцем для серфінгу.

Напередодні стало відомо, що SkyUp відновлює прямі рейси з Києва на Занзібар.

Торік Україна та Індонезія підписали угоду про безвіз.