Covid-19 в Україні: кількість хворих зростає
Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях
В Україні за минулу добу виявили 1447 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 104, медпрацівників – 38). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 677 осіб;
- летальних випадків – 40;
- одужало – 712 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 27 053 особи,
- методом ІФА – 9 171 особу,
- експрес-тестами – 24 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 268 666 осіб;
- одужало – 2 198 220 осіб;
- летальних випадків – 53 336;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
Зазначимо, що вчора МОЗ повідомив про 890 нових випадків, сьогодні – 1447.
Нагадаємо, спалах Covid-19 стався у таборі «Молода гвардія» в Одесі, лікарі фіксують ускладнення у дітей.
До слова, у Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що понад 80% усіх померлих від Covid-19 в Україні – це люди старші 60 років.