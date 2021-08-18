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    Covid-19 в Україні: кількість хворих зростає

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    В Україні за минулу добу виявили 1447 нових випадків коронавірусу - Covid-19 в Україні: кількість хворих зростає
    В Україні за минулу добу виявили 1447 нових випадків коронавірусу
    Фото: з відкритих джерел

    Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях

    В Україні за минулу добу виявили 1447 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 104, медпрацівників – 38). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 677 осіб;
    • летальних випадків – 40;
    • одужало – 712 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 27 053 особи,
    • методом ІФА – 9 171 особу,
    • експрес-тестами – 24 430 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 268 666 осіб;
    • одужало – 2 198 220 осіб;
    • летальних випадків – 53 336;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

    Зазначимо, що вчора МОЗ повідомив про 890 нових випадків, сьогодні – 1447.

    Нагадаємо, спалах Covid-19 стався у таборі «Молода гвардія» в Одесі, лікарі фіксують ускладнення у дітей.

    До слова, у Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що понад 80% усіх померлих від Covid-19 в Україні – це люди старші 60 років.

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    Теги: Україна вірус коронавірус
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    Covid-19 в Україні: кількість хворих зростає