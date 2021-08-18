Covid-19 в Україні: кількість хворих зростає

В Україні за минулу добу виявили 1447 нових випадків коронавірусу

Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях

В Україні за минулу добу виявили 1447 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 104, медпрацівників – 38). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 677 осіб;

летальних випадків – 40;

одужало – 712 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27 053 особи,

методом ІФА – 9 171 особу,

експрес-тестами – 24 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 268 666 осіб;

одужало – 2 198 220 осіб;

летальних випадків – 53 336;

проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

Зазначимо, що вчора МОЗ повідомив про 890 нових випадків, сьогодні – 1447.

Нагадаємо, спалах Covid-19 стався у таборі «Молода гвардія» в Одесі, лікарі фіксують ускладнення у дітей.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що понад 80% усіх померлих від Covid-19 в Україні – це люди старші 60 років.