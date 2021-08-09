Ковід-паспорт у Франції став обов'язковим для ресторанів і транспорту

Подібні ковід-паспорти були запроваджені і в інших європейських країнах

Ковід-паспорти вже обов'язкові для автобусів, літаків, ярмарок та відвідування лікарень

Починаючи з понеділка по всій Франції повсякденні заходи, такі як відвідування кафе або поїздка потягом, будуть дозволені лише тим, хто може довести, що має щеплення від коронавірусу, одужав або отримав негативний тест. Про це повідомляє DPA.

Більш жорсткі правила, які також передбачають обов’язковість вакцинації всіх медичних працівників до 15 вересня, діятимуть до середини листопада і застосовуватимуться до всіх, кому виповнилося 18 років.

Підлітки віком від 12 до 17 років повинні будуть надати такий доказ з 30 вересня.

Ресторани, міжміські автобуси, літаки, ярмарки та заклади охорони здоров’я є місцями, де тепер необхідно представити такі докази.

Цифровий паспорт здоров’я вже потрібен для відвідування кінотеатру, музею чи масової події з середини липня.

Однак, як міністр охорони здоров’я Олів’є Веран заявив у неділю, деякі правила не будуть такими жорсткими, як планувалося спочатку. Наприклад, негативний тест буде чинним протягом 72 годин замість 48. Також будуть дозволені самостійні тести, якщо вони проводяться під наглядом лікаря.

Серед 67 мільйонів жителів Франції близько 63% отримали щонайменше один укол вакцини, більше половини повністю вакциновані.

Тим часом в Ізраїлі 1,5 млн дітей здадуть аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.

Сьогодні стало відомо, що Фінляндія відкриває кордони для українських туристів. Також Угорщина послабила правила в’їзду для українців.

Раніше 14 країн ЄС відкрили кордони для українських туристів.

Додамо, що США збираються дозволити в'їзд лише вакцинованим іноземцям.