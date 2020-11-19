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    Суспільство

    В окупованому Криму налагодили виробництво картонних трун: відео

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    В окупованому Криму налагодили виробництво картонних трун - В окупованому Криму налагодили виробництво картонних трун: відео
    В окупованому Криму налагодили виробництво картонних трун

    Картонна труна згорає за три хвилини

    В анексованому Криму запустили виробництво трун з картону.

    Про це повідомляє «Комсомольська правда«.

    Зазначається, що ховати або спалювати в таких гробах більш екологічно і менш затратно, ніж у стандартних дерев'яних.

    «Процес кремації в стандартній дерев'яній труні займає близько години. З них 15 хвилин горить труна. При цьому в атмосферу, якщо немає спецальногоі очищення, викидаються шкідливі речовини: продукти горіння лаку та іншої хімії. Картонна труна згорає за три хвилини. Розкладання дерев'яної труни йде довгі роки, картонної - кілька місяців», - пояснив власник кримського крематорію Михайло Ремез.

    Зазначив він і той факт, що навіть не поставлене на конвеєр виробництво картонних трун обходиться дешевше - від 2500 російських рублів (близько 930 гривень). Ціна дерев'яної труни - близько 5000 рублів (понад 1800 гривень).

    Теги: продукти
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