В окупованому Криму налагодили виробництво картонних трун: відео

Картонна труна згорає за три хвилини

В анексованому Криму запустили виробництво трун з картону.

Про це повідомляє «Комсомольська правда«.

Зазначається, що ховати або спалювати в таких гробах більш екологічно і менш затратно, ніж у стандартних дерев'яних.

«Процес кремації в стандартній дерев'яній труні займає близько години. З них 15 хвилин горить труна. При цьому в атмосферу, якщо немає спецальногоі очищення, викидаються шкідливі речовини: продукти горіння лаку та іншої хімії. Картонна труна згорає за три хвилини. Розкладання дерев'яної труни йде довгі роки, картонної - кілька місяців», - пояснив власник кримського крематорію Михайло Ремез.

Зазначив він і той факт, що навіть не поставлене на конвеєр виробництво картонних трун обходиться дешевше - від 2500 російських рублів (близько 930 гривень). Ціна дерев'яної труни - близько 5000 рублів (понад 1800 гривень).