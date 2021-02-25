Україна та діаспора з 27 країн провели онлайновий захід до ювілею Лесі Українки

До заходу долучилися українці з Австралії, Болгарії, Великобританії, Норвегії, Італії та інших країн

Під час включень українці з різних куточків світу читали поезію, виконували музичні твори на слова Лесі Українки

Із нагоди 150-річчя від дня народження поетеси, драматургині та громадської діячки Лесі Українки відбувся онлайновий мистецький захід «Леся Українка: розширення горизонтів», який об’єднав українців з п’яти континентів і 28 країн. Відеозапис заходу опублікувала в YouTube керівник етносекції товариства «Україна-Світ» Валерія Левківська.

У межах події українці читали поезію, виконували музичні твори на слова Лесі Українки, створювали ілюстрацій до творів поетеси, а також демонстрували уривки з театральних вистав. Основними виконавцями були учні освітніх закладів з України та світу.

До заходу, крім України, долучилися українці з Австралії, Болгарії, Великобританії, Норвегії, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Єгипті, Польщі, Румунії, ОАЕ, Франції, Японії, США, Канаді, Північній Македонії, Естонії, Хорватії, Словаччині, Угорщині, Туреччині, Нідерландах, Індії, Ізраїлю та Греції.

Ефір проводили заступник директора Національного музею літератури України Раїса Сеннікова, перший заступник, Голова Секретаріату Товариства «Україна-Світ» Алла Кендзера та керівник етносекції Товариства «Україна-Світ», керівник Міжнародного освітнього культурологічно-мистецького проєкту «Обрядовий календар України» Валерія Левківська.

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