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    Українці геть забули про святкування 23 лютого. Оприлюднено неспростовний доказ (фото)

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    Співзасновник інтернет-магазину&nbsp;&laquo;Rozetka.ua&raquo; поділився спостереженням ставлення українців до радянського свята - Українці геть забули про святкування 23 лютого. Оприлюднено неспростовний доказ (фото)
    Співзасновник інтернет-магазину «Rozetka.ua» поділився спостереженням ставлення українців до радянського свята

    Власник найбільшого інтернет-магазину «Розетка»: українці перестали купувати алкоголь на 23 лютого

    Підприємець, співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу «Rozetka.ua» Владислав Чечоткін на власному професійному досвіді переконався, що українці не хочуть святкувати День радянської армії.

    «Шанувальникам Радянського Союзу і фанатам ковбаси по 2 рублі – потрібно визнати, що 23 лютого йде з українського порядку денного і що українське суспільство дуже швидко випльовує залишки свого радянського минулого і так же воно дуже швидко позбавляється від традицій і свят минулого які тягнуть нас назад», — написав Чечоткін на своїй сторінці у Facebook.

    Мова йде про алкогольні напої, продаж яких традиційно зростає напередодні та в день популярних серед українців свят. Однак, у маркетплейсі помітили, що колишнє радянське свято ніяк не впливає на алкогольні пропозиції інтернет-магазину. Рівень продажів залишається стабільним, але не зростає.

    «Можна що завгодно розповідати про велике бажання українців святкувати радянське свято 23 лютого, але продажі не брешуть ніколи, вони краще будь-якої соціології показують реальний стан справ. Останні кілька років продаж алкоголю ніяк не реагують на 23 лютого. Ніяк. Минулого року було так і в цьому так само – алкоголь скуповували до 14 лютого і потім настав різкий спад»? — зазначив Чечоткін, оприлюднивши торговельну статистику лютого.

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    Нагадаємо, керівник «Укрпошти» та Міноборони збирались відзначити День Радянської армії. Планувалося, що «Укрпошта» 23 лютого введе в обіг поштові марки «Збройні сили України. Сухопутні війська».

    Натомість, у Генштабі запропонували погашення поштових марок приурочити до Дня українського добровольця.

    Теги: свята алкоголь українці
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