Україна та Естонія підписали Меморандум про співпрацю у сфері цифрових трансформацій



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Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський: Меморандум відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах

У Таллінні в присутності президента України Володимира Зеленського та президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд відбулося підписання Меморандуму про співробітництво у сфері цифрових трансформацій між Міністерством цифрової трансформації України та Міністерством економіки та зв’язку Естонської Республіки. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Радий повідомити, що сьогодні віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров і міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонської Республіки Каймар Кару підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриває зовсім нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах», – сказав Володимир Зеленський, анонсуючи підписання документа, під час виступу на Цифровому форумі Digital society sandbox у рамках офіційного візиту до Естонії.

Фото: president.gov.ua

Метою Меморандуму є створення та розвиток механізмів співпраці для сприяння здійсненню заходів, спрямованих на визначення спільного бачення та спільних дій для сталого цифрового розвитку, побудови цифрової економіки, впровадження цифрових інновацій, розбудови електронного та мобільного урядування, розвитку електронної демократії, інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, національних електронних інформаційних ресурсів, інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та ІТ-індустрії.

Фото: president.gov.ua

Крім того, документ має на меті сприяння удосконаленню системи надання електронних та адміністративних послуг, розвитку електронних довірчих послуг та послуг з електронної ідентифікації, побудові ефективної моделі управління кіберзахистом та пов’язаної ІТ-інфраструктури, а також її зв’язку з європейськими кібер-центрами, забезпеченню прав громадян на доступ до публічної інформації.

Відповідно до Меморандуму, співпраця може здійснюватися у різних формах. Зокрема, це обмін експертами у сфері цифрових трансформацій у рамках візитів до Естонії українських фахівців та естонських – до України, організація семінарів, конференцій, форумів, поширення знань та досвіду з питань цифрового розвитку шляхом обміну нормативними та інформаційними документами, організація навчальних поїздок для перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери цифрових трансформацій.

Як повідомлялось, Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

«У вас є чудові фахівці у цифровій сфері. Ми хочемо використати ваш досвід у трансформації нашої країни. Бо у нас є великий проект «Держава у смартфоні», – наголосив Володимир Зеленський.

Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС).

Зазначимо, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.