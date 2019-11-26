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    Зеленський подякував Естонії за фінансову, технічну та військову допомогу

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    Зеленський подякував Естонії за фінансову, технічну та військову допомогу
    Фото: president.gov.ua

    Окремо глава держави відзначив практичну допомогу з боку Естонії у реформуванні сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО

    Україна вдячна Естонській Республіці за гуманітарну, фінансову, технічну та військову допомогу, а також готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ. Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд зустрічі зі ЗМІ, повідомляє пресслужба глави держави.

    «Для України дуже важливою є гуманітарна, фінансова, технічна та військова допомога з боку Естонії, за обсягами якої ваша країна з розрахунку на душу населення є світовим лідером. Ми вдячні за реабілітацію 182 українських військових у медичних закладах Естонії. Це дуже цінна підтримка», – сказав Зеленський.

    Окремо глава держави відзначив практичну допомогу з боку Естонії у реформуванні сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО.

    «Вдячні нашим естонським партнерам за готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ, які покращуватимуть Україну», – підкреслив він.

    Керсті Кальюлайд зі свого боку зазначила, що Естонія надає підтримку у підвищенні адміністративної спроможності антикорупційних установ України, впровадженні електронного урядування, у сфері кібербезпеки, а також співпрацює з Україною в оборонній галузі.

    «Всім цим ми допомагаємо Україні просуватися на шляху реформ. Передумовою цього є успішна боротьба з корупцією. І мені дуже приємно, що і для уряду, і для Президента України боротьба з корупцією є одним із найголовніших пріоритетів», – заявила Кальюлайд.

    Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС). 

    Як повідомлялось,  Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

    Зазначимо, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.


    Естонія Володимир Зеленський Україна президент населення діджиталізації
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