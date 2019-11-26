Зеленський подякував Естонії за фінансову, технічну та військову допомогу



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Фото: president.gov.ua

Окремо глава держави відзначив практичну допомогу з боку Естонії у реформуванні сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО

Україна вдячна Естонській Республіці за гуманітарну, фінансову, технічну та військову допомогу, а також готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ. Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд зустрічі зі ЗМІ, повідомляє пресслужба глави держави.

«Для України дуже важливою є гуманітарна, фінансова, технічна та військова допомога з боку Естонії, за обсягами якої ваша країна з розрахунку на душу населення є світовим лідером. Ми вдячні за реабілітацію 182 українських військових у медичних закладах Естонії. Це дуже цінна підтримка», – сказав Зеленський.

Окремо глава держави відзначив практичну допомогу з боку Естонії у реформуванні сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО.

«Вдячні нашим естонським партнерам за готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ, які покращуватимуть Україну», – підкреслив він.

Керсті Кальюлайд зі свого боку зазначила, що Естонія надає підтримку у підвищенні адміністративної спроможності антикорупційних установ України, впровадженні електронного урядування, у сфері кібербезпеки, а також співпрацює з Україною в оборонній галузі.

«Всім цим ми допомагаємо Україні просуватися на шляху реформ. Передумовою цього є успішна боротьба з корупцією. І мені дуже приємно, що і для уряду, і для Президента України боротьба з корупцією є одним із найголовніших пріоритетів», – заявила Кальюлайд.

Як раніше заявив Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, Україна зацікавлена у приєднанні до Ініціативи трьох морів (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Словенія, Австрія, Хорватія і Болгарія) і в поглибленні секторальної співпраці з Європейським Союзом (ЄС).

Як повідомлялось, Україна перейматиме провідний досвід Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.

Зазначимо, Володимир Зеленський і Керсті Кальюлайд підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою розпочав офіційний візит до Естонії.