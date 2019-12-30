«Зберігайте спокій»: У «Нафтогазі» вважають, що говорити про підсумки переговорів з «Газпромом» передчасно



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Переговори РФ і України по газу у Відні почалися в четвер, 26 грудня

Якщо буде «вже так», будуть офіційні повідомлення, - Вітренко

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко вважає, що говорити про підсумки газових переговорів з ПАТ «Газпром».

Про це Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ще ні. Якщо буде «вже так», будуть офіційні повідомлення. Зберігайте спокій!», - порадив виконавчий директор «Нафтогазу».

Як повідомлялося, «Нафтогаз» з 16:30 понеділка відкриває в Києві «газовий штаб» для відстеження ходу переговорів про продовження транзиту газу через Україну після 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ.

19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.