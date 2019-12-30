Україна і «Газпром» підписали мирову угоду щодо інвестиційного арбітражу – Мін’юст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію, - Ліщина

У Мін'юсті сказали, що подробиць мирової угоди розкривати не можуть, бо вона конфіденційна

Заступник міністра юстиції Іван Ліщина повідомив, що Україна та російський «Газпром» підписали мирову угоду щодо інвестиційного арбітражу.

Про це Ліщина повідомив на своїй сторінці у Facebook

Заступник міністра розповів, що про необхідність летіти на переговори дізнався лише напередодні.

«Україна та «Газпром» підписують мирову угоду в інвестиційному арбітражі. Подробиць угоди я розкривати не можу, бо вона конфіденційна, але важливо, що Росія відкликає свої вимоги, а ми не порушуємо свого правила не укладати мирових угод в інвестиційних арбітражах за якими Україна мала б сплачувати інвестору будь-яку компенсацію. І, що ще більш важливо, підписання угоди відкриває шлях для укладання довготривалих договорів на транспортування газу між «Нафтогазом» та «Газпромом», яких прагнула Україна», – повідомив він.

Заступник міністра також оприлюднив фото, на якому видно підписи під документом голови Мін’юсту Дениса Малюськи та заступниці голови правління «Газпрому» Олени Бурмістрової

Ліщина додав, що тепер «залишилося чекати на добрі новини з Відня».

Як повідомлялося, у «Нафтогазі» порадили зберігати спокій і чекати, бо поки говорити про підсумки переговорів з «Газпромом» передчасно.

Нагадаємо, у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ.

19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.