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    Україна виходить з двох «космічних» угод СНД

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    Україна останніми роками вийшла із багатьох угод з СНД - Україна виходить з двох «космічних» угод СНД
    Україна останніми роками вийшла із багатьох угод з СНД
    Фото з відкритих джерел

    Угоди СНД вже багато років не мають жодного практичного застосування

    Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив проєкти постанов про вихід України з двох угод СНД, які стосуються космосу.

    Зазначимо, що припиняється дія Угоди про порядок фінансування спільної діяльності щодо дослідження і використання космічного простору від 13 листопада 1992 року.

    Також, Україна виходить з Угоди про порядок утримання і використання об’єктів космічної інфраструктури в інтересах виконання космічних програм від 15 листопада 1992 року.

    Додамо, що після початку російської агресії, з квітня 2014 року співпраця України у рамках СНД зведена до мінімуму. За цей час Україна вийшла з цілого переліку угод у межах СНД у різних сферах.

    Зокрема, на початку липня Україна вийшла з угоди СНД, яка стосується захисту прав споживачів.

    У січні Кабмін схвалив законопроєкт про вихід з угоди про співробітництво у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони і захисту інтелектуальної власності. Зазначалося, що Україна вже тривалий час не бере участі в розробці проєктів міжнародних договорів у рамках СНД, не здійснює в рамках угоди обміну патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності, а українські представники не беруть участі в засіданнях Міждержавної ради.

    Теги: Кабмін космос фінансування СНД Україна
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    Україна виходить з двох «космічних» угод СНД