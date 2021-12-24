У Словаччині пенсіонерам дадуть 300 євро за Covid-вакцинацію

Словаччина посідає одне з перших місць у Євросоюзі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом

Люди похилого віку отримають 200 євро, якщо вони щеплені двома дозами вакцини, і 300 євро - якщо встигли отримати і бустерну дозу.

На честь новорічно-різдвяних свят влада Словаччини вирішила виплатити вакцинованим від коронавірусу особам віком від 60 років фінансову винагороду у розмірі 200 та 300 євро. Про це повідомило радіо RTVS.

Відповідно до затвердженого закону, люди похилого віку отримають 200 євро, якщо вони щеплені двома дозами Covid-вакцини, і 300 євро – якщо встигли отримати і бустерну дозу.

Як зазначено, на цю ініціативу держава виділила 279 мільйонів євро.

Медіа зазначає, що Словаччина, населення якої становить близько 5,5 мільйона жителів, посідає одне з перших місць у Євросоюзі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом та одне з останніх – за кількістю щеплених.

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