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    У Словаччині пенсіонерам дадуть 300 євро за Covid-вакцинацію

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    Словаччина посідає одне з перших місць у Євросоюзі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом - У Словаччині пенсіонерам дадуть 300 євро за Covid-вакцинацію
    Словаччина посідає одне з перших місць у Євросоюзі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом
    фото: ЕРА

    Люди похилого віку отримають 200 євро, якщо вони щеплені двома дозами вакцини, і 300 євро - якщо встигли отримати і бустерну дозу.

    На честь новорічно-різдвяних свят влада Словаччини вирішила виплатити вакцинованим від коронавірусу особам віком від 60 років фінансову винагороду у розмірі 200 та 300 євро. Про це повідомило радіо RTVS.

    Відповідно до затвердженого закону, люди похилого віку отримають 200 євро, якщо вони щеплені двома дозами Covid-вакцини, і 300 євро – якщо встигли отримати і бустерну дозу.

    Як зазначено, на цю ініціативу держава виділила 279 мільйонів євро.

    Медіа зазначає, що Словаччина, населення якої становить близько 5,5 мільйона жителів, посідає одне з перших місць у Євросоюзі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом та одне з останніх – за кількістю щеплених.

    Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

    До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

    Тим часом вчені з'ясували, у кого утворюється «суперімунітет» до Covid-19.

    Також академік розповів про особливості «Омікрону» та чому його поширення – це добрі новини.

    За прогнозами ВООЗ «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні.

    Додамо, що напередодні Різдва шість областей виходять із «червоної» зони.

    Теги: Словаччина вакцинація ліки влада населення
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    У Словаччині пенсіонерам дадуть 300 євро за Covid-вакцинацію