З окупованого Донбасу забрали тіло полеглого 13 липня українського бійця



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Триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання

Сьогодні, 15 липня, відбулося повернення з тимчасово окупованої території Донбасу тіла військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя.

Як повідомлялося, у зоні бойових дій на Донбасі 13 липня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів троє українських військовослужбовців загинули, один — дістав поранення, ще один — бойове травмування.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив шокуючі деталі загибелі двох наших військових на фронті. Так, поблизу Зайцевого 13 липня бойовики попри всі гарантії ОБСЄ обстріляли українських військових, які евакуйовували тіло загиблого. Загинули двоє військових, один із яких - медик.

Міністерство закордонних справ України поінформує міжнародних партнерів України про вбивство військового медика окупаційними силами на Донбасі. З юридичної точки зору в цьому вбивстві є ознаки воєнного злочину.

Прокуратура відкрила справу за фактом вбивства військового медика на Донбасі.