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    Новини

    Wizz Air скасувала частину рейсів з Києва

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    Wizz Air скасувала частину рейсів з Києва - Wizz Air скасувала частину рейсів з Києва
    Wizz Air скасувала частину рейсів з Києва

    Авіакоманія відмінили рейси до трьох польських міст

    Авіакомпанія Wizz Air скасувала частину авіарейсів на сьогодні, 16 березня.

    Про це повідомляється на сайті аеропорту 

    Авіакоманія відмінили рейси до трьох польських міст.

    Згідно з інформацією на онлайн-табло, Wizz Air скасувала рейс в Варшаву (о 06:10), Краків (06:20) і Вроцлав (14:15).

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    Нагадаємо, Польща через коронавірус закрила всі кордони і заборонила в'їзд іноземцям.

    Особливий режим буде функціонувати до 24 березня, але влада республіки відразу ж передбачила можливість його продовження на 20 днів, а потім і на місяць в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації.

    В Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.

    Польща Wizz Air надзвичайний стан коронавірус
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