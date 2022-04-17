Україна заповнила важливий документ для вступу до ЄС

Опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС

Опитувальник, необхідний для набуття Україною статусу кандидата в ЄС, вже повністю заповнений, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

«Як президент і обіцяв Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, що протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні минув тиждень, і можемо констатувати, що той документ, який привезла Урсула, з української сторони заповнено, тому далі буде м'яч на стороні Європейської комісії, вона готуватиме відповідну рекомендацію, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства, без такої рекомендації ніхто нас в ЄС не прийме, ми очікуємо, що на основі цієї інформації, яку ми надали Європейській комісії така рекомендація буде позитивною, а далі м'яч на стороні держав-членів ЄС», – заявив Жовква.

Заступник керівника Офісу президента додав, що Україна очікує надання їй статусу країни-кандидата на членство в ЄС на засіданні Європейської ради у червні.

«А далі мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС. І коли ми такі переговори проведемо, можна вже говорити про повноцінне членство України в ЄС», – сказав він.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС. Церемонія відбулася під час пресконференції після переговорів у Києві.

Нещодавно Денис Шмигаль розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство у ЄС.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС. Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.